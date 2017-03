Ôter leur travail aux personnes est "un péché très grave"

Le pape solidaire des Sky Italia menacés d'un plan de licenciement :

<< C’est "un péché très grave" que d’ôter leur travail aux personnes, a averti le pape François à l’audience générale du 15 mars 2017. Il a souligné "l’obligation" des dirigeants "de tout faire pour que tout homme et toute femme puisse travailler".



Au terme de la rencontre, le pape a adressé une "pensée spéciale" à une centaine d’employés de Sky Italia, présents place Saint-Pierre. Six cents salariés de la société de télévision de la Péninsule sont actuellement confrontés à un plan de licenciement – qui toucherait 260 d'entre eux – et de délocalisation de Rome à Milan. "Je souhaite, a-t-il déclaré, que leur situation professionnelle puisse trouver une solution rapide, dans le respect des droits de tous, spécialement des familles."



Puis le pape a ajouté quelques paroles d’abondance de cœur, déclenchant les applaudissements de la foule : "Le travail nous donne dignité et les responsables des peuples, les dirigeants, ont l’obligation de tout faire pour que tout homme et toute femme puisse travailler et ainsi garder la tête haute, regarder en face les autres avec dignité."

"Celui qui, pour des manœuvres économiques, dans des négociations pas tout à fait claires, ferme des usines, ferme des entreprises et ôte leur travail à des hommes, a t-il lancé, cette personne commet un péché très grave." >>

Source : Zenit