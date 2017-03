Liturgie : pour en finir avec un slogan faux

Nos messes paroissiales ne sont pas "livrées aux chansonnettes" :

La campagne contre le pape François - taxé de "modernisme" [*] par un certain clan - a rouvert un puits d'où remontent des fumerolles d'il y a quarante ans. Par exemple, on entend de nouveau affirmer que la "messe moderniste" (comprendre : la forme ordinaire du rite romain célébré dans nos églises) se répand en "chansonnettes" ! On lisait ça dans les bulletins tradis de la fin des années 1970, époque où le répertoire officiel était réellement envahi de productions discutables. Qu'on l'entende dire à nouveau quarante-sept ans plus tard est étrange, parce que ça ne correspond plus à la pratique de la majorité des paroisses urbaines en France.

A titre d'exemple, voici les treize chants dominicaux de mars 2017 dans la paroisse que je fréquente le plus :

"Au désert avec toi Jésus-Christ" ("Nous venons à l'appel de l'Esprit / Quarante jours dans le silence / Nous entendrons chanter l'Alliance...")

"Changez vos coeurs" ("Croyez à la Bonne Nouvelle / Changez de vie, croyez que Dieu vous aime...")

"Jésus est le chemin" ("qui nous mène droit vers le Père / C'est lui qui est la vérité, Il est la Vie...")

"Levons les yeux, voici la vraie Lumière" ("Voici le Christ qui nous donne la paix ! Ouvrons nos coeurs à sa Miséricorde / Notre Sauveur est au milieu de nous !")

"Ecoute" ("...Dieu sème sans compter / Sa parole est le pain / Qui vient nous rassasier...")

"Je suis ton Dieu, ton Créateur" ("Créateur et Sauveur qui a fait toute chose / Seul j'ai déployé les cieux / Affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu...")

" Puisque tu fais miséricorde" ("Puisque nos vies sont devant toi / Puisque Tu as versé ton sang pour nous / Seigneur Jésus exauce-nous...")

" Je vous ai choisis" ("Contemplez mes mains et mon coeur transpercés / Accueillez la vie que l'Amour veut donner / Ayez foi en moi, je suis ressuscité / Et bientôt dans la gloire, vous me verrez...")

" Mets ta joie dans le Seigneur" ("Remets ta vie dans les mains du Seigneur / Compte sur Lui, Il agira / Grâce à son amour, ta foi apparaîtra / Comme un soleil en plein jour..."

"Pitié, Seigneur, car nous avons péché" (psaume 50/51)

"Que ton amour, Seigneur, soit sur nous" (psaume 32/33)

"Aujourd'hui ne fermez pas votre coeur, mais écoutez la voix du Seigneur" (psaume 94/95)

"Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat" (psaume 129).

J'ai constaté que ce type de chants était en usage dans toutes les paroisses françaises où je suis passé en 2015-2016 pour mes conférences. Ça ne veut pas dire que le répertoire discutable ait entièrement disparu et qu'il ne subsiste pas de petits "musées locaux" des seventies ; mais le travail de recentrage biblique et théologique entrepris sous Jean-Paul II a porté ses fruits. Ne laissons donc pas diffamer nos paroisses par des gens qui n'y viennent jamais.

__________

[*] encore dans Le Figaro du 10/03... (Dans le domaine religieux, ce quotidien semble lié au camp des aigreurs).