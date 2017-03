Potemkine au Trocadéro, et la droite tétanisée

À cinq jours de sa défaite de 2012, Sarkozy attirait quatre fois plus :

Pas plus de quarante à cinquante mille personnes au Trocadéro hier : et sûrement pas "deux cent mille", outrance Retailleau [*] reprise au 20 h par Fillon lui-même.

Ces quelques dizaines de milliers constituaient cependant un beau succès, vu le climat moral et météorologique. Succès dû en partie à l'efficacité de Sens commun, groupe d'experts de la manif formés en 2013... Écartons le subsidiaire (pourquoi SC s'est-il mis à la botte d'un candidat qui ne lui fait aucune concession sociétale ?), et visons la vraie question : une telle manifestation représente-t-elle la réalité ?



La réponse - négative - est connue depuis cinq ans. Le 1er mai 2012, Nicolas Sarkozy en difficulté face à François Hollande rassemble au Trocadéro une foule bien plus considérable : réellement deux cent mille personnes, et le candidat d'alors (contrairement à Fillon) fait l'unanimité de sa famille politique. Le Trocadéro 2012 est un meeting monstre, sans précédent depuis très longtemps... Néanmoins Sarkozy cinq jours plus tard sera battu (48 %) par Hollande (51 %). Même lorsqu'elles attirent deux cent mille personnes, voire huit cent mille comme en 2013, les manifestations sont des "village Potemkine" |**] : autrement dit des trompe-l'oeil.

Celle du Trocadéro n'a attiré que cinquante mille personnes au grand maximum : l'un des courants seulement de la droite LR. Ce courant se débat avec énergie contre une spirale descendante ; énergie qui se tétanise ici et là en sectarisme haineux, comme on le voit dans la scandaleuse affaire Bourlanges à France Culture (et dans les autres pressions qui se déchaînent auprès des dirigeants de médias).



Quant au programme ultralibéral de M. Fillon, il ne semble pas poser de problème de conscience à ceux des catholiques qui militent dans la surchauffe fillonniste ; on les étonnerait d'ailleurs beaucoup en leur disant que ce programme est incompatible avec Laudato Si'.



__________

[*] Sachant qu'il n'y avait pas grand'monde dans les avenues adjacentes (barrées de toute façon par la sécurité), il eût fallu dix personnes au mètre carré pour en avoir deux cent mille sur la place.

[**] Du nom du ministre Grigori Potemkine, censé avoir fait construire de faux villages pour tromper Catherine II lors de son voyage de 1787 en Crimée.