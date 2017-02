Cancer-industries : les liaisons dangereuses de Bruxelles

Débat le 28/02 au Parlement européen : la future directive UE sur les produits cancérigènes dans l'industrie "garantirait le cancer" à un travailleur sur dix. Cette directive repose sur le rapport d'un conseil "d'experts" liés en majorité aux industries visées (et la Commission le savait)... Enquête ravageuse dans Le Monde :

Les eurodéputés examineront le 28 février le projet de directive européenne sur "la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes [*] et mutagènes". Il s'agit des 20 millions de salariés européens exposés à une quinzaine de substances comme le chrome hexavalent, le chlorure de vinyle et les fibres minérales (substitut de l'amiante), produits utilisés dans des processus de fabrication par les industries.



Dociles aux recommandations de Business Europe (le lobby patronal de l'UE), la droite et la moitié de la gauche s'apprêtent à voter en faveur du projet de directive. Indignation des médecins du travail et des experts indépendants ! Car le projet bruxellois élève la barre du risque "admissible" jusqu'à un seuil mortifère...



Le cancer du poumon est un effet d'un produit servant au brillant d'objets décoratifs : le chrome hexavalent, ou "chrome VI". Un million de travailleurs européens sont exposés à ce produit. Sa nocivité pour les manipulateurs est connue de longue date : il y a presque vingt ans Soderbergh en avait fait le sujet du film Erin Brockovich avec Julia Roberts ; depuis plusieurs années, divers pays européens ont adopté des mesures protectrices. Mais cinq Etats de l'UE n'ont pas de législation en la matière. D'où l'élaboration d'une directive par la Commission... Or cette directive ne désigne que 18 produits (les Pays-Bas en demandaient 50 et les syndicats 71). Pire : en ce qui concerne par exemple le chrome VI, elle autorise une valeur-limite d'exposition 25 fois supérieure au plafond fixé en France ! Ce serait un "permis de tuer donné aux entreprises", proteste dans Le Monde (25/02) le chercheur Laurent Vogel (Institut syndical européen)... Cancer du poumon garanti à un travailleur sur dix, selon les calculs de l'Agence européenne des produits chimiques.

Cette agence est un organisme décentralisé (Helsinki) fondé en 2006 pour évaluer les risques et protéger la santé humaine ; la plupart de ses membres ne dépendent pas de Bruxelles.



Car au sujet de la Commission, Le Monde n'hésite pas à titrer : "Bruxelles complice de l'industrie". Les valeurs d'exposition aux produits dangereux prônées par le projet bruxellois sont en effet celles qu'exigent les industriels (d'où la recommandation de Business Europe mentionnée plus haut). Le projet bruxellois repose sur les conclusions du SCOEL, conseil scientifique de la Commission composé de 22 "universitaires et chercheurs"... dont 15 - selon l'enquête du Monde - sont directement liés aux "secteurs industriels" : agro-alimentaire, automobile, biotech (pesticides-OGM), chimie, énergie, fibres minérales, métaux et autres. L'un de ces experts se signale par son action contre une régulation des perturbateurs endocriniens ; un autre, en faveur du glyphosate de Monsanto ; un troisième travaille pour les métaux et les fibres minérales ; un quatrième a des parts dans un cabinet juridique de conseil aux industriels de la pétrochimie contre les familles des travailleurs décédés... Ce sont ces personnages qui ont usiné le projet de directive européenne sur les produits cancérigènes. Et selon Le Monde, leurs connexions industrielles étaient connues de la Commission ! La porte-parole de la Commission a répondu au Monde par cette formule toute faite (à la limite inférieure du langage articulé) : "Il est indispensable d'avoir des experts qui ont une vraie expertise de terrain." Rideau.



Inutile de revenir sur ce que nous ne cessons de dire depuis dix ans : ce qu'on appelle aujourd'hui "construction européenne" n'existe que dans l'intérêt des multinationales. Cette Europe-là n'est pas une Europe.



__________

[*] En français on dit "cancérigènes". Bruxelles et les médias préfèrent le mot américain.