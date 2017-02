L'hommage de Natacha Polony au pape François

La journaliste-essayiste témoigne de l'impact du pape aujourd'hui :

<< Ce qui m'intéresse dans le christianisme actuel c'est la résurgence d'un mouvement pour la décroissance. C'est là sans doute une grande redécouverte de la part des chrétiens, quelque chose d'immense. Et j'ai été assez peu étonnée mais assez attristée de voir, lors de la publication de l'encyclique du pape François Laudato Si', des chrétiens que je connais m'expliquer que ce pape était formidable, mais que ce qu'il écrivait dans ce texte était un peu fantaisiste, en tout cas inapplicable. Pensez ! Promouvoir la décroissance, changer de modes de vie, réduire notre confort pour préserver la nature, n'est-ce pas un peu irréaliste et même exagéré ? Et puis est-ce bien raisonnable de se mettre à dos les institutions financières et le grand patronat en accusant les multinationales de détruire consciencieusement notre environnement et les ressources de la planète ? Un pape est-il habilité à remettre en cause l'ordre mondial établi ? Ces chrétiens-là, critiques et même rétifs à l'autorité papale, me semblent avoir un énorme problème d'incohérence intellectuelle... Je pense que s'il y a une voie aujourd'hui pour le christianisme, elle est dans celle tracée par le pape François. Et dans ce cas-là nous nous retrouverons... >>

<< Je suis toujours un petit peu triste de voir à quel point il est devenu étonnant pour beaucoup de gens d'imaginer qu'un pape puisse laver les pieds d'une prisonnière. Il me semble que ça devrait leur paraître normal, évident. Ce qui me plaît chez ce pape, c'est qu'il applique la doctrine sociale de l'Eglise. >>

Natacha Polony

Chrétiens français ou Français chrétiens

Salvator 2017