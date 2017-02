Vatican : action pénale contre une banque d'affaires

<< La police financière italienne a annoncé avoir saisi, mardi, 2,5 millions de biens (immobilier-terrains-actions] d'un banquier soupçonné d'avoir instrumentalisé un organisme du Vatican pour des opérations de blanchiment d'argent entre 2000 et 2011 [...]. Gianpietro Nattino, patron de la banque d'affaires Banca Finnat, est actuellement sous enquête pour "manipulation du marché et obstacle au fonctionnement du gendarme de la bourse italienne". [...] Selon l'enquête coordonnée par le parquet de Rome, le banquier disposait de la possibilité de déposer des fonds soit auprès de l'administration du Patrimoine du Saint-Siège (Apsa, qui supervise l'immobilier et les investissements) soit auprès de l'IOR [surnnommée "la banque du Vatican"). Ces possibilités bancaires avaient pris fin en mars 2011, lorsque l’État du Vatican s'était doté d'un premier arsenal législatif antiblanchiment. [...] Le pape Benoît XVI puis son successeur François ont en effet durci les mesures de lutte contre le blanchiment au Vatican. Le procureur du tribunal de la Cité de l’État du Vatican a ouvert en février 2015 une enquête relative à des opérations d'achat et de vente de titres et des transactions remontant à Gianpietro Nattino. La justice vaticane avait demandé la collaboration des autorités judiciaires italiennes et suisses à travers des commissions rogatoires. >>



