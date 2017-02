Séminaire au Caire sur "la violence au nom de Dieu"

Le cardinal Jean-Louis Tauran (président du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux) était au Caire hier et aujourd'hui pour un séminaire à l'université Al-Azhar, principale institution sunnite :

Thème de ces 48 heures de travail : "le rôle d'Al Azhar et du Vatican contre les phénomènes de fanatisme, d'extrémisme et de violence au nom de la religion". Le cardinal Tauran était accompagné de Miguel Ángel Ayuso Guixot, secrétaire du dicastère pour le dialogue inter-religieux, et de Mgr Khaled Akasheh, responsable des relations avec l'islam au sein du Conseil pontifical. Le nonce apostolique en Egypte, Mgr Bruno Musarò, était également présent lors de ces deux jours de travaux. Dans son allocution d'ouverture du séminaire, le directeur de la commission de dialogue islamo-chrétien d'Al-Azhar, Mahmoud Zakzouk, a affirmé que « les religions sont capables de surmonter les discordes par la tolérance ».

Cette rencontre est un nouveau signe des relations constructives qui se développent entre le Saint-Siège et Al-Azhar. Elle s'inscrit à la suite de la visite historique au Vatican du grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmad Al Tayeb, le 23 mai 2016 : visite au cours de laquelle il avait rencontré le pape François. Le séminaire sera suivi les 27 et 28 février d'une rencontre islamo-chrétienne sur la liberté religieuse et le sécularisme, organisée au Caire à l'initiative du cheikh Al-Tayeb : rencontre à laquelle sont attendus entres autres le président libanais Michel Aoun ou le patriarche grec-melkite Grégoire III Laham.