Pape François : l'espérance et la protection de la création

Après saint Jean-Paul II et Benoît XVI, François souligne à nouveau que notre responsabilité envers la biosphère est un fruit de la foi au Créateur et au Christ ressuscité :



(Radio Vatican) - << Le pape François a retrouvé la place Saint-Pierre ce mercredi 22 février à l’occasion de l’audience générale. Poursuivant son cycle de catéchèse sur l’espérance, il l’a reliée à la protection de la création. Le Saint-Père a commenté la lettre de saint Paul aux Romains (8, 19-27), où l’Apôtre rappelle que cette création est un don merveilleux de Dieu. « Dieu a mis la création dans nos mains pour que nous puissions entrer en relation avec Lui et reconnaitre l’empreinte de son dessein d’amour auquel nous sommes tous appelés à collaborer, jour après jour », a souligné François. Mais quand on se laisse prendre par l’égoïsme, l’être humain finit par ruiner les choses les plus belles qui lui sont confiées. Le pape a pris l’exemple de l’eau, une chose « si importante, qui donne la vie ; mais quand on contamine l’eau pour exploiter les minerais, on salit la création, on la détruit ».

Avec l’expérience tragique du péché, nous avons enfreint la communion originelle avec tout ce qui nous entoure, a-t-il poursuivi. La conséquence de cela est dramatiquement sous nos yeux, chaque jour. François a ainsi dénoncé l’orgueil humain qui exploite la création et la détruit. Il a souligné que Dieu ne nous laisse pas seul devant ce cadre désolant, mais nous offre une perspective nouvelle de libération, de salut universel.

Saint Paul nous invite à nous mettre à l’écoute des gémissements de la création, des êtres humains et ceux de l’Esprit dans notre cœur, a expliqué le pape. Ces gémissements ne sont pas une lamentation stérile, a précisé le Saint-Père, car ils sont ceux d’un accouchement, ceux d’une souffrance qui ouvre à la lumière d’une vie nouvelle. Ainsi, si le chrétien sait reconnaître en lui et autour de lui les signes du mal et du péché, il a dans le même temps appris à lire tout cela avec les yeux du Christ ressuscité : «Ceci est le contenu de notre espérance : nous savons que, par sa miséricorde, le Seigneur veut guérir définitivement les cœurs blessés et humiliés, tout ce que l’homme a défiguré.»

Trop souvent nous sommes tentés par la déception ou le pessimisme a enfin noté le pape, invitant à ne pas se laisser aller à la plainte inutile. «L’Esprit-Saint, souffle de notre espérance nous vient en aide, lui qui voit au-delà des apparences négatives du présent et nous révèle déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle que le Seigneur prépare pour l’humanité.» >>