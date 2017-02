Trump : l'économie d'Ubu Roi

Trump fait tout pour accélérer le nouvel incendie financier global :

Le règne de Trump pourrait bien être l'exemple-type du populisme comme arnaque. Elu par les victimes de la finance dérégulée (2007-2008), Donald l'Imposteur organise une re-dérégulation et les futures re-victimes l'applaudissent : make us poor again...

C'est d'une simplicité tragique. Trump héritait de périls légués par Obama (qui n'avait pas osé installer de protections suffisantes) : bulles spéculatives enflant dangereusement ; crise de l'immobilier commercial et de l'immobilier de bureau ; mille milliards de dollars de junk bonds [*] à échéance d'ici à 2021, ce qui ne s'était encore jamais vu selon Moody's ; et sur le marché automobile, les traux de défaut parmi les crédits auto subprime "augmentent d'une manière significative" selon la Réserve fédérale new-yorkaise. Commentaire de Stéphane Lauer [**] : "Ces prêts concernent les consommateurs les moins solvables, les mêmes qui avaient été à l'origine de l'éclatement de la bulle immobilière en 2007. Alors que le montant global des crédits auto était tombé à 698 milliards de diollars en 2010, ce chiffre a aujourd'hui presque doublé, à 1135 milliards. Et la proportion des crédits qui ne sont toujours pas remboursés après une péridoe de 90 jours ne cesse d'augmenter depuis dix trimestres consécutifs..." Richard Corday, Thomas Curry, responsable d'un organisme de régulation bancaire



[*] "obligations pourries".

[**] Le Monde Eco-Entreprises, 22/02.