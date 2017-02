Les catholiques, le débat politique et la dérive "identitaire"

Résumé de mon intervention d'hier à une table ronde catholique sur la dérive identitaire et la présidentielle :

Le climat entre les milieux politico-médiatiques français et l'Eglise catholique s'est détendu en 2016. Dans le contexte paradoxal des drames terroristes et de la crise du politique, les milieux officiels ont découvert que l'Eglise donnait la priorité non à ses propres soucis, mais au bien commun... Cependant cette découverte reste parasitée par la dérive de groupes privés qui se posent en "défenseurs de l'identité catholique" et pullulent dans la blogosphère : "catholicisme" du virtuel, souvent en désaccord avec l'enseignement de l'Eglise réelle. Ce phénomène n'est que la version "catho" [*] d'un phénomène plus large, dont l'origine est ailleurs que dans le catholicisme.

1. Qu'est-ce que "l'identitaire" ? Ce n'est pas le fait d'assumer une identité. L'identitarisme est une idéologie politique partisane, qui se substitue - sous forme de fantasmes - aux véritables identités enracinées. Il peut s'appliquer au national, au régional, au culturel, au religieux. Mais il n'apparait que là où existe une impression (vraie ou fausse) de perte d'une identité réelle, quelle qu'elle soit.

Explication : la société occidentale actuelle, en proie à l'émiettement hyper-individualiste sous la pression de forces économiques, fabrique massivement cette impression de perte des identités enracinées. Cela dans tous les domaines... Comme dit Michéa dans son dernier livre : "Le primat structurel d'un idéal purement calculateur ou gestionnaire sur toute forme de réflexion morale, philosophique ou religieuse, constitue l'un des traits les plus caractéristiques de la société libérale moderne."

L'identitarisme se présente alors comme le moyen (prétendu) de ressusciter les identités, quelles qu'elles soient.

Mais c'est un ersatz : un substitut, un détournement au profit d'opérations plus ou moins politiques ; une caricature très déformée ; et surtout, le produit d'idéologies sans rapport avec l'identité en question. Exemple : les mouvements politiques identitaires se présentant comme "patriotes" français alors que leur idéologie est ethniciste : ce sont simplement des suprémacistes blancs, très inspirés de ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis ; et c'est une posture radicalement étrangère à l'histoire intellectuelle de la France. Notons que là où des valeurs d'identité enracinées sont toujours vivantes et fortes, l'ersatz identitaire n'existe presque pas : ainsi, sur le plan régional, en Bretagne, en Corse ou au Pays basque.

Autre exemple, sur le plan religieux : les courants identitaires qui se disent catholiques mais rejettent le Magistère réel de l'Eglise... Notons aussi que la version catholique de l'identitarisme apparaît là où un milieu se croit en charge d'incarner "le vrai catholicisme" - parce que ce milieu virtuel a coupé le contact avec l'Eglise réelle.

De quelle façon ce milieu virtuel a-t-il coupé le contact ? En ne prenant pas au sérieux ce que l'Eglise réelle dit et fait. Voire en accusant l'Eglise réelle de ne pas dire et faire ce qu'elle devrait... (selon eux elle devrait aller dans le sens de leurs opinions, qui vont du libéral-conservatisme à l'extrémisme de droite). Le catholique identitaire du virtuel ne lit pas souvent les textes de l'Eglise réelle, mais écoute volontiers ceux qui les interprètent en les déformant. Il est lui-même victime du dessèchement spirituel occidental, mais il n'en identifie pas les vraies causes économiques et sociales : il préfère accuser l'Eglise.

D'où une surenchère permanente sur les réseaux sociaux : surenchère qui ne cesse d'approfondir cette auto-désinformation. On sait que les algorithmes de Facebook, par exemple, fonctionnent en branchant les uns aux autres des gens censés se ressembler par leurs goûts et leurs centres d'intérêt : d'où une ghettoïsation numérique de gens qui surenchérissent indéfiniment sur les mêmes thèmes. Ainsi se crée une cathosphère artificielle, qui : 1. fait écran entre l'Eglise réelle et l'opinion publique ; 2. enferme les cathos identitaires dans une sorte de palais des miroirs.

Quelle sorte d'imagerie renvoient ces miroirs ? L'identitaire étant un substitut à l'identité, ça introduit une contradiction dans tous les domaines : et spécialement dans le catholicisme. L'identitaire fonctionne en effet comme une mythologie passéiste. (Raymond Aron :"Il existe des mythes de droite : le refus d'un certain nombre de réalités actuelles et l'exaltation d'un passé transfiguré"). Or la foi au Christ est l'inverse d'un passéisme : à chaque époque, elle apporte des réponses nouvelles aux problèmes de société toujours inédits. Par exemple, aujourd'hui, l'écologie intégrale de Laudato Si' apporte une réponse actuelle aux problèmes (sans précédent) de la planète et de nos sociétés... Mais un certain nombre de cathos français ne semblent pas en avoir conscience.

2. Qu'est-ce qui brouille leur lucidité ? Une angoisse diffuse devant un monde hostile. Le besoin de se rassurer avec une vision du monde simpliste et autoritaire. (Vision pas si différente, finalement, de celle des islamistes qu'ils croient combattre).



La peur, mauvaise conseillère, est à l'origine de toutes les dérives ; la dérive identitaire chez des catholiques les mène hors du christianisme, vers une religiosité servant de prétexte à autre chose que la foi :



- religiosité d'imagerie historique, donc vidée de l'essentiel ;

- religiosité faite pour sacraliser des opinions politiques et économiques, souvent en contradiction avec la doctrine sociale de l'Eglise ;

- opinions menant des identitaires chrétiens à pactiser avec des identitaires qui, eux, sont de la variété antichrétienne : celle qui prône un culte de l'obscur rebaptisé "populisme", irrationnel brutal menant à justifier n'importe quoi (des catholiques idolâtrant par exemple Trump ou Wilders) ;



- psychiquement, l'identitarisme mène en effet à libérer l'obscur. Il s'agit toujours de rejeter un surmoi qui bridait les instincts : d'où, dans le cas de catholiques, une rupture inconsciente avec l'Evangile, qui, lui, appelle à autre chose. (Et l'Evangile devrait être tout autre chose qu'un surmoi : mais pour cela la foi devrait être adulte).



3. Sur le plan du débat politique et des débats de société, quels sont les effets de la dérive identitaire chez les catholiques ?

Le plus évident est le refus de toute mise en cause du système économique : d'où rejet de la DSE réelle (et allergie à l'enseignement du pape François).

Ce problème pourtant essentiel – la prégnance du système économique sur tous les aspects de notre existence aujourd'hui - n'a pas d'importance aux yeux des identitaires. Et doit même être zappé, puisque sans rapport avec les seules choses qui comptent : exalter le passé et les instincts.

Ainsi certains catholiques récusent les directives économiques et sociales de François. Pape qui déplaît beaucoup aux identitaires... Au salon du livre chrétien de Dijon en décembre, l'un d'eux me dit : "Cette encyclique Laudato Si' a du mal à passer". Il ne l'avait pas lue. Ni d'ailleurs Caritas in Veritate ou Centesimus Annus !

Ceux qui sont allergiques au pape vous diront qu'on n'a pas à tenir compte du Magistère économique, écologique et social puisque "ce ne sont pas des dogmes"... Mais tout catholique devrait savoir que sa loyauté ne se limite pas aux dogmes : et que, oui, le Magistère a divers degrés d'autorité, mais qu'on n'en doit mépriser aucun. La doctrine sociale de l'Eglise doit "inspirer la conduite des fidèles", souligne le Catéchisme (§ 2422), parce qu'elle est un enseignement de l'Eglise relevant de la théologie morale. C'est même une "partie essentielle du message chrétien », constate Jean-Paul II (Centesimus Annus) ! Dans l'exhortation Christifideles laici de 1988, ce même pape précise que la doctrine sociale de l'Eglise est là pour "former la conscience sociale" des laïcs à l'aide "de principes de réflexion, de critères de jugement et de directives pour l'action".

Les principes de Centesimus Annus, puis de Caritas in Veritate, puis de Laudato Si', sont les mêmes. Ainsi que les constats économiques et scientifiques : quand Laudato Si' fulmine contre le saccage de la planète, c'est dans le droit fil du message de saint Jean-Paul II du 1er janvier 1990. Quand François critique le productivisme consumériste et l'ultralibéralisme financier dans Laudato Si' ou Evangelii Gaudium (§ 53 s.), il ne fait qu'actualiser et renforcer la critique constante de l'Eglise envers le libéralisme ! Critique traditionnelle, d'ailleurs, puisqu'elle fut amorcée en 1891 par Léon XIII dans Rerum Novarum, qui renvoie dos à dos le collectivisme et le capitalisme libéral.

Conclusion 1 : l'identitarisme en milieu catholique est un problème dont on ne doit pas s'exagérer l'importance, mais qu'on ne peut pas non plus minimiser - parce qu'il engage la foi des personnes concernées, et l'image des catholiques vis-à-vis des non-croyants qui sont l'écrasante majorité de la population.

Conclusion 2 : l'identité du chrétien, c'est le Christ. Exprimer cette identité dans le débat politique, c'est témoigner de ce que le Christ propose aux gens dans leurs responsabilités morales, donc aussi citoyennes. Et ça mène très loin d'une idolâtrie des forces obscures - même déguisées en "identité".

Résumé de mes deux autres interventions lors du débat :

► Le problème identitaire n'est pas secondaire. Tant que les médias réduiront les questions religieuses à des questions identitaires, il sera difficile d'aider les non-croyants à découvrir ce qu'est réellement la foi catholique. Exemple : en janvier, LCI organise une table ronde sur le coming-out de Fillon ("gaulliste et chrétien") ; il y a quatre invités dont un musulman, une juive et deux catholiques dont moi. Je suis le seul à expliquer que l'allusion de Fillon au christianisme ne visait qu'à se disculper d'être anti-social ; les trois autres invités (dont l'autre catholique) font chorus pour proclamer - à tort - que Fillon a fait de l'identitarisme catho. "C'est très mal", disent les deux non-chrétiens. "C'est très bien", dit l'autre chrétien... Navrant : débat obstrué.

► La dérive identitaire est une vieille tentation catholique. Après la mise à l'Index de l'Action française en 1926, Maritain dissèque le problème en deux textes remarquables : Pourquoi Rome a parlé et Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques. Or ce qu'il met au jour dans le maurrassisme de 1926 (par rapport au christianisme catholique) s'applique presque intégralement à l'identitarisme de 2017... Dans les deux cas, un paganisme politique piège les "cathos" à coups d'images d'Epinal, en exploitant l'erreur d'un désir de "revanche" catholique dont la réaction politique serait la condition. [Or "le politique n'est pas l'instrument du Royaume de Dieu", souligne Joseph Ratzinger dans L'Europe, ses fondements : aujourd'hui et demain (Parole et Silence 2005), souligne le P. Matthieu Rougé].

► La controverse entre laïcs catholiques est souvent nécessaire et salubre. Comme dit le passage du Lévitique (19 2,17-18) lu dimanche dans les paroisses : "Admoneste ton concitoyen, et tu ne porteras pas de faute pour lui..." [**]



_________

[*] Comme dit le P. Rougé, "catho" est tribal alors que "catholique" désigne l'universel.

[**] trad. Chouraqui.