Calais : l'action exemplaire du Secours catholique

...et la défaite en référé du blocage municipal :

Singulière situation à Calais. Des migrants y reviennent (avec l'idée fixe de passer en Angleterre, pays qui pourtant les refuse). Le bidonville ayant été rasé en octobre, ces migrants errent sans abri dans des conditions invivables : "affamés, fatigués et sans avoir pu se laver depuis plusieurs semaines", souligne le Secours catholique qui constate des cas de gale et d'impétigo. Ayant demandé sans succès à la municipalité d'ouvrir un service d'hygiène, il installe donc le 8 février - sur un terrain lui appartenant - deux modulaires provisoires de quatre douches chacun : "le temps que des solutions pérennes soient trouvées avec l'Etat et la commune". Aussitôt la municipalité bloque l'accès principal aux locaux du Secours catholique, à l'aide d'une benne à matériaux et de divers autres obstacles... "Honteux !", réagit le Secours catholique. Il porte plainte pour voie de fait auprès du juge administratif de Lille. D'où une ordonnance de référé en date du 13 février : pour "atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété", la municipalité est condamnée à enlever la benne sous 24 heures et à payer 500 euros au Secours catholique.



Le Secours catholique est le bras français de l'organisation Caritas internationalis (Vatican). Fondé par les cardinaux et archevêques de France en 1946, soutenu par les diocèses, sa mission est typiquement "d'Eglise" : "venir en aide aux plus démunis sans distinction de race, de religion ou de nationalité". Et en priorité aux sans-abri, dont les migrants de Calais font partie...

On se souvient de la phrase du pape François sur l'Eglise "hôpital de campagne" - temporel et spirituel - dans la société d'aujourd'hui, et de son appel à prendre des risques pour accomplir cette tâche. L'affaire de Calais en donne un exemple : la catholicité de l'initiative du Secours catholique est si évidente que nul n'en doute, même chez les cathophobes de gauche et dans les milieux de droite les plus énervés. Alleluia.