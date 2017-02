Benoît Hamon : sous la "résistance", "l'adaptation"

Ambiguité du discours du candidat PS "venu faire oublier le bilan" :

Intéressante tribune du libraire alsacien Alexis Weigel [*]. Extraits :

<< Ce que les jeunes, qui se sont déplacés en masse pour sacrer Benoît Hamon, vivent quotidiennement : cinq années en moyenne après la fin des études pour trouver un emploi stable, parfois précaire, souvent sous-qualifié ; 18,4 % des moins de 25 ans de l’Union européenne aujourd’hui au chômage, et les promesses que le même système, en place depuis vingt ans, pourra l’enrayer demain avec les mêmes recettes. Le constat est pourtant simple : nous sommes de plus en plus, 67 millions aujourd’hui en France, 73 millions en 2060, et 10 milliards sur la planète entière en 2050, selon l’Insee. Les robots poussent progressivement vers la sortie les travailleurs des ateliers, des usines et des laboratoires. Les caisses automatiques remplacent des employés, nous commandons nos livres, nos vêtements et nos meubles sur Internet, téléchargeons de la musique et des films au détriment des commerces de proximité ou des grands ensembles...

A travers le projet porté par Benoît Hamon, les anciens entendent simplement s’exprimer une nouvelle génération : celle de Black Mirror, du nom de cette série britannique laquelle nous montre quels pourraient être les effets néfastes des nouvelles technologies sur nos vies. Un monde dominé par les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) que nous avons accepté, encore nié par nos aînés, et que Benoît Hamon entend réguler. Cet état de fait sur lequel toutes les résistances nationalistes, patriotiques et souverainistes ne changeront rien. Les jeunes «irresponsables», «utopistes» et «rêveurs», charmés par le discours de Benoît Hamon, ne sont-ils pas ceux qui comprennent la nécessité de s’adapter au plus vite aux nouvelles donnes d’une société régie par les lois que nous imposent les géants de la Silicon Valley ? Il faut en appeler au politique pour résister. Il est indispensable que celui-ci endosse le costume de garde-fou pour empêcher une poignée de multimilliardaires de priver les individus de leur souveraineté, réduits en avatar consumériste face à la puissance des machines. >>



Weigel a raison de souligner que ce problème est le point aveugle des discours Fillon-Macron-LePen ; contrairement au discours de Benoît Hamon qui paraît plus lucide sur ce point précis. Mais la question est ailleurs. Dans cet article et dans les propos de M. Hamon, il y a une contradiction de fond. Elle oppose les deux propositions suivantes :



► "En appeler au politique pour résister",

► "Nécessité de s'adapter au plus vite aux nouvelles donnes d'une société régie par les lois que nous imposent les géants de la Silicon Valley".

Résister est une chose. S'adapter ("au plus vite") en est une autre. M. Hamon doit lever cette ambiguité : est-il dans un esprit d'adaptation aux lois de la Silicon Valley, ou dans un esprit de résistance politique ?

Faire mine de s'insurger contre "une poignée de multimilliardaires" mais admettre l'inexorabilité de leur système économique et financier (et ne pas en souhaiter d'autre), c'est un discours de capitulation. Au risque d'étonner M. Hamon, et de choquer une partie de ces "jeunes" qui s'enthousiasment paraît-il pour lui, soulignons qu'il y a plus de volonté de changement dans l'encyclique Laudato Si' et le discours de Santa-Cruz que dans les oeuvres complètes du candidat de la Belle Alliance Populaire : "l'homme dont la présence dans cette campagne présidentielle répond à un objectif principal, faire oublier le bilan libéral du quinquennat PS". Qui a dit ça ? M. Mélenchon, dont M. Hamon ferait bien de se méfier.

[*] Libération, 13/02