1980-2017, érosion sociologique du catholicisme français. C'est l'heure des choix...

Réduction du catholicisme français à un milieu social aisé, quasi-disparition du catholicisme populaire : c'est "l'effondrement sociologique" analysé par Marc Rastoin s.j. dans la revue Civiltà Cattolica. Et c'est l'heure des choix. L'heure, aussi, de lire le témoignage du P. Wresinski et le commentaire de Hans Urs von Balthasar sur l'évangile de ce dimanche :

P. Joseph Wresinski (Heureux vous les pauvres, 1984), Parole et prière 02/2017



<< Aller vers l'Evangile avait été pour moi, depuis toujours, comme de retourner vers une terre natale. Dans l'univers où allait et venait le Seigneur, je me retrouvais chez moi, comme dans un environnement familier, tout à fait présent. Enfant pauvre, grandissant dans un foyer où nous mangions rarement à notre faim, auprès d'une mère constamment humiliée pour son dénuement, je retrouvais dans l'entourage de Jésus les visages et les voix des miens, comme je ne les retrouvais pas à l'école ni parmi les habitants plus aisés du quartier Saint-Jacques où j'habitais. C'était dans le monde qui m'entourait, plutôt que dans l'Evangile, que j'avais besoin de traductions. >>

Marc Rastoin s.j., La Civiltà cattolica 28/01 (imprimatur de la Secrétairerie d'Etat)

<< Aujourd'hui l'Eglise catholique en France est principalement soutenue par les classes moyennes-hautes... Le noyau de catholiques pratiquants se restreint de plus en plus à un milieu socialement homogène... Les cadres religieux cherchent à maintenir l'unité d'un troupeau à la fois de plus en plus petit et de plus en plus divisé, sur le fond d'un "glissement à droite" de plus en plus marqué (que les attentats des dernières années n'ont fait que renforcer)... Confrontée plus précocement que d'autres Eglises à la sécularisation, l'Eglise de France constitue une sorte de laboratoire. Elle vit une mutation considérable et souvent douloureuse, le passage d'une majorité tranquille [...] au statut de minorité devant vivre dans un environnement de plus en plus éloigné de sa foi, de ses rites et de ses valeurs... Le lecteur étranger sera peut-être perplexe : du verre à moitié vide (l'incontestable effondrement sociologique) au verre à moitié plein (le dynamisme des catholiques pratiquants), que faut-il retenir ? On ne peut que lui recommander de garder les deux yeux ouverts. De tenir ensemble lucidité et espérance. >>.

(L'article paraîtra fin février dans l'édition française de La Civiltà cattolica (Parole et Silence)

Hans Urs von Balthasar, sur Matthieu 5:17-37

<< La nouvelle Loi [du Christ] n'est rien d'autre que ce qui dévoile les intentions et conséquences ultimes de l'ancienne. Cette dernière, Jésus la purifie de la rouille qui s'est déposée sur elle du fait des hommes, et il montre le sens clair que Dieu avait depuis toujours placé en elle : celui que les pharisiens n'avaient pas compris dans leur justice de par soi, c'est pourquoi leur justice doit être dépassée en direction de Jésus... Ou bien je me cherche moi-même et ma performance, ou bien je cherche Dieu et son service : la mort ou la vie. "Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée" (première lecture)... >>