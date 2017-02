Les faux procès faits au pape [2]

Des fauteurs de division traitent le pape de "diviseur" :

Le tapage anti-pape du petit milieu "conservateur" attire l'attention des médias et de l'édition. D'où plusieurs livres sur ce sujet, dont celui du journaliste suisse Arnaud Bédat François seul contre tous (Payot) : enquête intéressante mais au titre inexact, car ce pape n'est pas "seul contre tous" ! C'est même le contraire, à en juger par l'affluence permanente sur la place Saint-Pierre : François est immensément populaire parce qu'il vit ce qu'il dit.

Cet impact évangélisateur est le charisme du pape Bergoglio. Pour s'y dérober on ne trouve que trois points de résistance et seulement dans l'hémisphère Nord : 1. une fraction de la Curie romaine ; 2. les trumpistes américains ; 3. l'aile "catho" de l'ultra-droite française.

Cette aile "catho" de l'ultra-droite représente peu de monde : mais elle enchante les médias parce qu'elle est hyper-active sur l'internet, et qu'elle se prétend l'interprète (en 2017) du "million de manifestants" de 2013 - censés "trahis" par "ce pape communiste qui détruit l'Eglise", comme l'écrit sur Facebook une dame furieuse.

Comment ces furieux réagissent-ils aux livres-enquêtes sur les ennemis de François ? En attaquant François. S'il a des ennemis c'est forcément de sa faute : c'est qu'il "divise", s'afflige une ultra-droite qui le hait depuis les lendemains du conclave [1]. Au contraire, dit-elle, Benoît XVI "unissait"... Benoît XVI fut en butte aux malveillances de la gauche dès son élection ? certes, disent-ils, mais ce n'était pas de sa faute. Les mérites d'un pape dépendent donc de la couleur politique de ceux qui l'attaquent : s'il est attaqué à gauche, c'est un saint. S'il est attaqué à droite, c'est un monstre. Cette discrimination imbécile (au sens bernanosien du terme) n'a évidemment rien à voir avec Benoît ou François, ni avec la moindre ecclésiologie... Mais voilà à quoi se réduit l'aile catho de l'ultra-droite et ceux qui se laissent influencer par elle : l'esprit de clan. La bulle mentale. Ce milieu réagit par rapport à lui-même. Il s'irrite que le pape ne soit pas venu à Paris au moment où les "vrais cathos" l'exigeaient [2]. Il refuse que le pape le dérange en appelant à vivre l'Evangile.



Car c'est à cette question que l'on aboutit : accepte-t-on, ou pas, de prendre au sérieux l'Evangile et de le laisser modifier nos opinions ?



La réponse des ultras est sous nos yeux. C'est non. Pour eux l'Evangile est un mot : une étiquette à coller sur des choses peu compatibles avec elle. En quoi le sont-elles ? Et pourquoi sont-ils les seuls à ne pas voir l'Evangile dans l'action du pape ? Combien de temps les laissera-t-on distiller le fiel envers ce pape, comme les "progressistes" (leurs ennemis conventionnels) le faisaient envers Jean-Paul II ?

Voilà des questions de plus en plus nécessaires ; on aimerait que des journaux catholiques français les posent, quitte à fâcher certains de leurs abonnés.

__________

[1] enfants et petits-enfants de ceux qui semaient eux aussi la division dans le catholicisme après Vatican II (soi-disant pour "résister au progressisme diviseur").

[2] Ils avaient même fait une lettre ouverte pour lui dicter les thèmes de sa visite en France... Personne ne peut prétendre dicter au pape ce qu'il devra dire : d'où la décision vaticane de renvoyer cette visite à plus tard.