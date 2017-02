L'engrenage de la "croissance sans emplois" (+ avril 2017)

Logique du système - dont aucun candidat 2017 n'ose parler :

S'affichant adversaires du "système" (lequel ?), MM. Macron et Fillon sont de purs produits du Système (le seul) : le capitalisme dérégulé. D'où leur silence sur sa logique de destruction des emplois. Pourtant les chiffres sont là : 83 % de probabilité d'automatisation des postes à bas salaires dans les vingt prochaines années, selon un rapport de la précédente administration américaine ! Selon une étude de l'université d'Oxford (2013), 47 % des emplois américains sont menacés d'ici vingt ans ; cette perspective enchante aujourd'hui M. Puzder, patron de choc US et nouveau ministre du Travail. ("Les robots, aime-t-il à dire, ne tombent pas malades et ne demandent pas d'augmentation").

Expérience-pilote, le premier magasin Amazon Go (sans caisses) a ouvert en décembre à Seattle. Sa formule implique : 1. d'avoir un compte Amazon ; 2. de "télécharger l'appli Amazon Go" sur votre smartphone (produit commercial rendu obligatoire dans l'espace public) ; 3. de scanner à l'entrée du magasin et faire vos achats ; 4. de recevoir votre ticket de caisse par mail. Deux mille magasins Amazon seront ainsi robotisés selon le Wall Street Journal [*]. Selon le New York Post, l'expérience s'étendra aux 1000-4000 m2, avec une division "au moins par deux" des effectifs salariés. Amazon ouvre la voie à l'ensemble de la grande distribution ; l'avenir se rétrécit aux Etats-Unis pour les 3,4 millions de caissières (et caissiers) et les 4,5 millions de vendeuses (et vendeurs). En France, la grande distribution craint et imite Amazon : la CFDT a révélé qu'Auchan s'apprête à supprimer jusqu'à 1500 postes d'hôtesses de caisse. On vient d'installer des scanners à l'entrée des magasins U. Etc...



Ce qui se passe dans les grandes surfaces n'est que l'un des champs d'application de l'algorithme de "croissance sans emplois", ultima ratio du capitalisme. Cette économie-là n'aura plus besoin des humains : le "revenu universel" de M. Hamon est un moyen de se résigner - sans le dire - à la mise à l'écart des deux tiers de la population dans leur propre pays... Quant à MM. Macron et Fillon, ils ne disent pas un mot de ce problème ; ils promettent le plein emploi par la dérégulation, c'est-à-dire le bien par le mal. Mieux : ils masquent le ravage social sous la prédiction d'une "rupture libératrice" - "disruption" en globish - grâce à l'irrésistible modification de tout par la "technologie" (alias "révolution numérique" : le schibboleth [2] des libéraux dans cette campagne). Tyrannie mentale que le livre de François Cusset nomme à tort droitisation du monde - la gauche aussi est partie prenante -, mais qu'il analyse bien, en voyant dans cette pseudo-révolution le produit de la dérégulation libérale.

La robotisation de la société (sa déshumanisation) est la fatalité de l'époque. Elle implique la mort du politique en tant qu'outil d'un bien commun, notion devenue impensable dans un monde livré au profit de quelques-uns. Cet engrenage n'est pas étranger à l'actuelle dislocation, sous nos yeux, de la Cinquième République : non-sens des partis, imposture de "valeurs" vaguement spirituelles (Macron-Fillon) pour enrober l'Argent, populisme crypto-libéral sous camouflage de démagogie... "Ce serait une erreur de croire que ces choses / Finiront par des chants et des apothéoses / Certes, il viendra, le rude et fatal châtiment / Jamais l'arrêt d'En-Haut ne recule et ne ment."



__________

[1] Libération, 9/02.

[2] Schibboleth : mot de passe. Le terme vient de la Bible (Juges 12:4-6).