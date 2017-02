Les faux procès faits au pape

Essayez de soutenir François sur Facebook ou Twitter : vous serez criblé de messages enragés. Ils passent à côté de l'essentiel, pourtant lumineux et facile d'accès :

Ces messages répètent un mantra : "Le-pape-brade-la-doctrine-catholique !". Mais ce que leurs auteurs appellent "doctrine catholique" n'est PAS la doctrine catholique : ce sont des bribes de DSE [1] dans un brouet de préjugés. Ils en tirent une posture tranchante, mais paresseuse et fausse. Paresseuse parce qu'ils n'étudient pas ; fausse parce qu'ils privent la foi de sa dimension intrinsèquement dérangeante (pour le croyant lui-même).

D'où par exemple le slogan - toujours rabâché - des "points non-négociables" : cliché attribué à Benoît XVI alors que celui-ci s'en est dissocié, ayant constaté l'imperfection de cette formule [2] et l'usage de contre-témoignage qui en est fait.

D'où également la fausse certitude de ces gens à l'encontre d'Amoris laetitia. Leur seul argument consiste à invoquer les quatre cardinaux (sur 228) qui partagent leur refus de comprendre la démarche évangélisatrice de ce texte. Quelle est cette démarche ? "partir du réel", "accompagner et intégrer les familles fragilisées", "faire grandir les couples dans la charité en les prenant chacun là où ils en sont" - comme le dit Paris Notre-Dame dans son dossier qu'il faut lire (ainsi que son guide de lecture d'Amoris laetitia)... Si le pape a réuni le synode sur la famille, et s'il en a tiré le document "stratégique" Amoris laetitia, c'est que l'Eglise se trouve dans une obligation : redonner une puissance de témoignage à sa vision de la vie, du foyer et de la conjugalité - alors que la plupart des contemporains vivent dans un autre univers mental. Comment témoigner (évangéliser) s'il n'y a pas de ponts ? Comment parler du Christ si nous ne partageons pas tous, croyants ou non, les mêmes soucis liés à la condition humaine ?



Et que deviendrait le christianisme d'un catholique qui ne se soucierait plus d'évangéliser, c'est-à-dire de témoigner ? On pourrait se demander s'il écoute ce qu'il entend, le dimanche à la lecture de l'évangile... Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Certains croient pouvoir tweeter contre François en invoquant "le grand Jean-Paul II" : c'est qu'ils n'ont pas entendu Jean-Paul II dans sa catéchèse sur le couple et l'amour humain ! Il n'est pas trop tard pour combler cette lacune en se procurant trois ouvrages d'Yves Semen : Jean-Paul II - La théologie du corps (Cerf 2014) ; La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, et La sexualité selon Jean-Paul II (Presses de la Renaissance, 2004 et 2010).

Assez de faux procès contre le successeur de saint Pierre. Assez de fausse "défense de l'Eglise". Assez de mutineries partisanes déguisées en plaidoyers pour "l'unité". Une haine très sombre vient de s'exhiber sur les murs de Rome ? "cette sorte de démon ne s'en va que par la prière et le jeûne" (Matthieu 17:21) ! Place nette ensuite à l'essentiel.

__________

[1] DSE : doctrine sociale de l'Eglise.

[2] Réduire la DSE à du "non-négociable" (et sur 4 points seulement !), c'est ne rien comprendre à cette DSE qui est une proposition - faite aux incroyants par les croyants - sur la base de la condition humaine partagée. L'inverse d'un programme de ligue fanatique...