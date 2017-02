À Dallas, le cardinal Farrell contre la "dureté de coeur"

Préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, l'ex-archevêque de Dallas critique la démagogie xénophobe Trump-Bannon :

Zenit (Rome)

<< Face à la situation des migrants, "sommes-nous si durs de cœur ?". C’est la protestation du cardinal Kevin Farrell (préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie) dans un entretien à la chaîne de télévision américaine WFAA 8, le 9 février.

De passage dans son ancien diocèse de Dallas, au Texas, le cardinal a évoqué la politique migratoire du nouveau gouvernement des Etats-Unis : "Qu’il est triste, a-t-il déploré, d’avoir recours "à de telles mesures". Fin janvier, le président Donald Trump a signé un décret gelant l’accès au territoire américain aux ressortissants de sept pays : Syrie, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Le décret est pour le moment bloqué par la justice.

Quant aux expulsions des immigrés en situation irrégulière, "il doit y avoir d’autres moyens de résoudre ces problèmes", a souligné le cardinal Farrell : "Sommes-nous si étroits d’esprit ? Sommes-nous si durs de cœur ?".

"J’ai été moi-même un immigrant, a ajouté le cardinal d’origine irlandaise, naturalisé américain. J’ai eu une green card (carte de résident) pendant des années." Et de se souvenir : "J’ai été en situation irrégulière ici … car j’ai prolongé mes six mois de touriste sans autorisation.".

Il a conclu en recommandant de s’inspirer du chapitre 25 de l’Evangile de saint Matthieu : "J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi." >>