La campagne sans nom des "amis" du cardinal Burke

Affiches anti-pape dans les rues de Rome ! Ils en sont là :

On dirait Le Parrain 3 (1990) de Coppola : quand l'archevêque-banquier et le politicien mafieux préparent l'assassinat du pape... Ou le sketch de Monicelli (Les Nouveaux Monstres - 1977), où le snob romain abandonne l'accidenté pour une réunion lefebvriste chez une princesse...

Mais, là, c'est réel ! Samedi 5 février, les Romains ont découvert dans leurs rues une grande affiche en quadrichromie collée à des centaines d'exemplaires : sous une photo du pape choisie la plus moche possible, ces lignes véhémentes (en dialecte romain pour faire passer ça sous la bonne vieille tradition locale des pasquinades [*]) :

« Oh France' (diminutif de Francesco), tu as placé sous tutelle des congrégations, tu as viré des prêtres, tu as décapité l'Ordre de Malte et les Franciscains de l'Immaculée, tu as ignoré des cardinaux... Mais où est ta miséricorde ?»



Qui a réalisé ces affiches ? un des salons intégristes qui vibrionnent à Rome depuis quarante ans (déjà dans le sketch de Monicelli...). Le texte est anonyme, mais ses cinq griefs équivalent à une signature. Seul un étroit micro-milieu peut reprocher au pape, à la fois : 1. de n'avoir pas tenu compte d'une agitation intégriste (couronnée par les dubia de quatre cardinaux dont Burke) ; 2. d'avoir fait voir au grand-maître de Malte qu'il devait démissionner (pour s'être laissé pousser par Burke à défier le Saint-Siège) ; 3. d'avoir fait aboutir l'enquête ordonnée par Benoît XVI en 2011 sur la crise interne des Franciscains de l'Immaculée ; 4. d'avoir "placé sous tutelle" - c'est le devoir de l'Eglise - des congrégations dont les dérives étaient graves (en dépit de leur attachement aux traditions) ; 5. d'avoir "viré" des prêtres qui le méritaient (en dépit du même attachement).

Quant au trait final ("où est ta miséricorde ?"), c'est le slogan permanent de ce micro-milieu. Slogan un peu déplacé de la part de gens qui se répandent en haine, depuis trois ans, contre un pape aussi évangélique ! On a aussi envie de leur rappeler que la bienveillance de François - ennemi paraît-il de "la Tradition" - est en train de résorber le schisme lefebvriste... Mais cet exploit spirituel et juridique ne convaincra pas les bergogliophobes. Ni d'ailleurs les durs de la FSSPX, qui lancent à son supérieur Mgr Fellay des épithètes aussi venimeuses que celles lancées au pape par les amis du cardinal Burke.

Qui approuve en effet ces affiches ? Le rayon "catho" de la réacosphère politique. Ainsi le site de désinformation Riposte catholique : il reproduit l'affiche romaine en grand format, s'abstient vertueusement de la commenter ("on se contente des faits"), mais met en ligne des messages hystériques : «Enfin ! Enfin ! Enfin ! Elle n'avait que trop tardé, cette dénonciation au grand jour du pape actuel !» - « Enfin une bonne nouvelle : Tartuffe est démasqué » - « Comédie pharisaïque du "bon pape" ! » - « Vivement l'abdication » - « Il faut que certains se dévouent pour organiser un grand chahut lors de l'audience générale du mercredi ou de l'Angelus !» - « Papolâtrerie s'abstenir ici » - « En plein dans le mille ! Bravo à ceux qui osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas » - etc. Pour plus d'informations sur les crocodiles de ce marigot, lire l'enquête d'Erwan Le Morhedec [**].



Et le pape François ? "Sérénité et détachement", déclare son entourage à RFI... Toute haine le fait souffrir : surtout celle de bien-pensants (le fiel de la terre) qui refusent de comprendre l'Evangile. Mais François est un jésuite et un homme de gouvernement. La campagne dans les rues de Rome visait à l'empêcher de sévir envers le cardinal Burke pour son complot maltais : c'est néanmoins chose faite ! Imperturbable, le pape a nommé Mgr Giovanni Angelo Becciu (numéro 3 du Saint-Siège) son délégué spécial et seul représentant auprès de l'Ordre de Malte jusqu'à l'élection d'un nouveau grand-maître, empêchant ainsi Burke de monter de nouvelles embrouilles. Quand on a vécu l'Argentine des années de plomb, on ne se laisse pas intimider par des amateurs de soieries et des colleurs d'affiches.



[*] Pasquinades : au XVIe siècle à Rome, libelles anonymes collés sur une statue antique surnommée Pasquino.

[**] Identitaire - Le mauvais génie du christianisme (Cerf).

Le Parrain 3 : l'archevêque-banquier décore le mafieux