Mediapart déguise M. Fillon en "ennemi du système"

Le débat politique vire ainsi au guignol :

Une période politique malsaine irrite les humeurs. Les pires humeurs sont celles qui s'habillent en raisonnements : on les appelle sophismes.

Un exemple en est donné par l'article publié le 4/02 chez MEDIAPART, sous le titre : "L'assassinat politique de François Fillon". On le lira ici : https://blogs.mediapart.fr/regisdesmarais/blog/040217/lassassinat-politique-de-francois-fillon. L'auteur affirme que M. Fillon est la bête noire du système économique et financier, et il construit à l'appui tout un échafaudage de prémisses et de déductions pour réduire à rien l'affaire des salaires familiaux. Cependant l'échafaudage est fragile.

Que certains aient exploité l'affaire des salaires familiaux pour "assassiner politiquement" M. Fillon, c'est visible et le coup ne vient pas seulement de la gauche.

Mais cet "assassinat" n'est pas le produit du "système" économique et financier, comme l'affirme étrangement MEDIAPART ! En quoi M. Fillon serait-il l'ennemi du système économique et financier alors que son programme est thatchérien ? En quoi sa "volonté de sortir le pays d'une situation d'endettement", et les moyens qu'il veut imposer, seraient-ils en rupture avec les dogmes du système [*] qui a asservi l'Etat aux marchés financiers ?



Et qu'en pense le peuple français ? Une forte majorité de sondés désapprouvent les salaires familiaux de M. Fillon. Mais une forte majorité désapprouvaient déjà, en décembre, les projets de M. Fillon en matière de santé : projets dictés par l'assureur ultralibéral Castries (pressenti à l'époque comme futur ministre de l'Economie et des Finances)... C'est le volet anti-social de son programme qui a provoqué la première fracture entre M. Fillon et les citoyens. La seconde fracture a été provoquée par la comparaison entre ce volet anti-social et ce que l'on apprenait sur les salaires de la famille Fillon. L'opinion française ne réagirait pas aussi massivement à cette affaire si M. Fillon n'avait pas commencé par se poser en apôtre de l'austérité pour tous.



Comprenons bien la réalité populaire. Le chômeur, ou les parents dont les enfants n'arrivent pas à trouver d'emploi, se fichent que Mme Fillon (que chacun plaint) ait vraiment travaillé, ou un peu, ou en pointillés, ou pas du tout ; ou que les jeunes Fillon aient été avocats ou pas encore ! Le problème est que M. Fillon s'est comporté comme le reste de la classe politique, et que les "gens d'en bas" comme dit Michéa (les "dégagistes" comme dit Mélenchon) ne reconnaissent plus aux membres de cette classe le droit de leur infliger une austérité qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes.



Mais l'article de MEDIAPART méprise l'opinion publique. Il la croit manipulée, et même manipulable au point de croire MEDIAPART affirmant que l'ennemi du système libéral est... l'un des deux candidats les plus libéraux. Ce genre de contorsions mentales est dans l'air du temps ; on voit même, depuis le début de cette affaire, des "populistes" de droite donner tort aux réactions du peuple, ce qui en dit long sur leur degré de sincérité.

__________

[*] lire à ce sujet Benjamin Lemoine : L'ordre de la dette, la Découverte.