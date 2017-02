L'évangile du "sel de la terre"... La seule identité du chrétien est le Christ, donné à chacun pour qu'il le transmette aux autres :

Matthieu 5:13-16, lu par Hans Urs von Balthasar

Le texte :

<< Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens... Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée... On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. >>

Le commentaire de H.U. v. B. :

<< Le disciple qui doit être sel, peut perdre sa force de saler : toute la nourriture prend un goût fade pour la communauté qui l'entoure. Un chrétien qui ne vit pas les Béatitudes - et même chacune d'entre elles - ne rayonne plus rien : il ne doit pas s'étonner d'être jeté à la rue et piétiné. Dans la parabole de la vigne, le vigneron émonde le cep et jette les sarments desséchés : on les brûle. La même chose peut arriver à une communauté, à l'Eglise d'un pays. Peut-être une rude persécution est-elle l'unique moyen de lui rendre la force d'éclairer et de saler... Le chrétien doit avoir très profondément conscience que tout ce qu'il peut transmettre lui a été offert par Dieu, pour les autres : "Que TON nom soit glorifié, que TA volonté soit faite." Tout homme qui prie vraiment (comme le publicain, pas comme le pharisien) apprend à éprouver plus profondément s'il doit se répandre tout entier, parce que Dieu en Lui-même est l'Amour trinitaire qui se donne, en qui chaque personne n'est là que pour les autres et ne connaît absolument aucun "être-pour-soi". >>