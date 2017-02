Trump : feu vert à la prochaine crise systémique

Première mesure contre la régulation financière :

Donald Trump vient de trahir un peu plus son électorat : le 1er février, il a signé un décret lançant le démantèlement de la "loi Dodd-Frank" encadrant le secteur bancaire : système de régulation du secteur financier, adopté après 2008 pour éviter une nouvelle (et fatale) crise systémique, et pour éviter à l'Etat fédéral de devoir renflouer les banques à coups de dizaines de milliards de dollars pris aux citoyens.

L'ordre exécutif signé Trump donne 120 jours au secrétaire au Trésor pour mettre sur pied l'opération. Au menu : saborder la règle Volcker qui limitait la capacité des banques à spéculer avec leur propre argent ; et supprimer la fiduciary rule qui obligeait les courtiers à privilégier les intérêts de leurs clients. Ce qui aura pour conséquence immédiate une surchauffe massive de la spéculation actionnée par les banques : feu vert à une crise plus grave que celle de 2008, et à laquelle les gouvernements ne pourront plus faire face. C'est ce que redoute Charles Evans, président de la réserve fédérale de Chicago : la loi Dodd-Frank avait "largement contribué à stabiliser le secteur financier", proteste-t-il. En vain.



"Trump trahit sa promesse à ceux qui furent saignés par Wall Street et qui constituaient le pilier de sa base électorale", constate Public Citizens (association de défense des consommateurs). C'est ça le problème des populistes : dès qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont plus d'yeux que pour la Bourse.