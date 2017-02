Confusion mentale

Du fillonnisme aveugle à l'identitarisme ethnique, il y a quelque chose de confus chez des cathos français :

La décence commande d'attendre la conclusion du parquet : et de ne pas inventer que le parquet "s'en prend à M. Fillon parce qu'il va à Solesmes", rumeur sans rapport avec l'enquête en cours ! Certains en effet présentent l'affaire comme un complot contre "le candidat chrétien"... Ainsi tout deviendrait simple : plus besoin de savoir si M. Fillon a organisé (ou non) l'emploi fictif de son épouse et de ses enfants aux frais du contribuable... Ni de savoir s'il dit (ou non) la vérité depuis huit jours... Ni de savoir ce que Mme Fillon a révélé en 2007... Non : il suffit de proclamer que le camp du Mal agresse le camp du Bien, et circulez il n'y a rien à voir.



Mais l'argument de "l'identité catholique" de M. Fillon est à double tranchant. Il se retourne contre lui.

1. Incompatible avec Laudato Si', le programme socio-économique de M. Fillon zappe aussi le livre de la CEF sur Le sens du politique. M. Fillon n'est donc pas un "catholique-en-politique" (à moins que "catholique" ne se résume à "bcbg")... Ne se reconnaissent pas en M. Fillon ceux qui n'ont pas oublié les paroles du P. Wrezinski [*] : "Que l'Eglise s'identifie à la misère odieuse, repoussante, de notre temps. Qu'elle s'identifie une nouvelle fois à elle-même, se faisant aimer des plus pauvres, et transmettant au monde cet amour vécu et partagé. Que son message au monde soit chargé de l'amour qu'ils lui porteront parce qu'ils auront reconnu, en elle, le visage du Christ déconfit, tuméfié, sali par les crachats. C'est ce Christ-là qui est ressuscité. Dans la réalité de l'existence des hommes les plus rejetés, Dieu ne s'exprime pas seulement : Il se révèle. Il se découvre non pas objet ni idée, mais être à aimer. Je suis sûr que l'Eglise saura réinventer l'évangélisation en la fondant sur des personnes engagées envers le monde de la misère. Elle saura en trouver des formes nouvelles qui épouseront non seulement la pauvreté mais la misère..." Où est la réponse à cet appel dans la politique française en 2017 ? Nulle part. Je dis bien : NULLE PART ! Et qu'on ne vienne pas nous parler de "voter pour le moindre mal" ; le mal socio-économique n'est pas "moindre" que le mal bioéthique.



2. Un certain affichage "catholique" se retourne aussi contre le catholicisme. L'exemple de M. Fillon n'est pas le seul controversé ces jours-ci. Les radios font écho à l'enquête du Monde (3/02) sur les Français partis en Hongrie et en Pologne pour ne plus voir que "des hommes de souche européenne, des catholiques". A leurs yeux, l'identité n'est qu'ethnique et le "catholicisme" en fait partie ; autrement dit le catholicisme est un gène, pas une religion... Ainsi "Grégory Leroy", 30 ans : "fier de son identité chrétienne", il s'est donc établi à Varsovie "parce qu'on y croise dans la rue plus de gens qui nous ressemblent". Grégory déclare : "Je ne souhaite pas être une sorte de dernier des hommes purs de ma lignée". "Précurseur de l'émigration militante", il souhaite des quartiers dans la banlieue de Varsovie pour y installer des Français souffrant de "malaise ethnique"... On voit ce qu'il veut dire ; mais justifier ça par le catholicisme est - pour le moins - un abus de langage. (Je n'en dis pas plus, crainte de blesser les doctrinaires qui tissent actuellement un voile de Marie où envelopper l'identitarisme).

3. L'affaire Fillon discrédite l'affichage politique de "l'honnêteté chrétienne". Les emportements fillonnistes de cathos (depuis 24 heures) font douter de leur lucidité. Pendant ce temps, l'identitarisme métastase parmi des jeunes catholiques, dont on se demande - à les écouter - si leur catholicisme n'est pas un culte tribal...

Le moins qu'on puisse dire est qu'une mise au clair devient urgente.

Avis aux évêques ?



[*] Les pauvres sont l'Eglise, Cerf, 2011.