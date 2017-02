Suggestion pour une VIe République : abolir le Sénat

Après leur sabordage de la loi littoral (ici : 31/01) et malgré l'opinion publique, les sénateurs bloquent la proposition de loi sur la responsabilité sociale - environnementale des grandes entreprises :

Les sénateurs sont en pleine forme. Le 1er février, ils ont rejeté la proposition de loi imposant aux grandes entreprises un "devoir de vigilance" quant aux pratiques de leurs filiales et sous-traitants en matière de droits humains et d'environnement. Inspiré par la catastrophe de l'immeuble de Dacca en 2014 [photo], qui avait tué 1129 employé(e)s de sous-traitants de grandes marques occidentales, ce texte prévoit que les entreprises françaises de plus de 5000 salariés (ou 10 000 avec leurs filiales étrangères) devront "instaurer et publier un plan de vigilance humaine et environnementale dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement".

Le texte fait l'objet d'un tir de barrage de la part du Medef et de son annexe LR. Il a donc été rejeté par la droite, majoritaire au Sénat. Argument : "les risques contentieux excessifs que cette loi ferait courir aux entreprises françaises et les risques économiques qu'elle représente pour la compétitivité des entreprises françaises de toute taille et pour l'attractivité de la France". On admirera le "de toute taille", clause de style pour faire croire que les TPE et PME ont les mêmes intérêts que les multinationales ! (imposture qui est un des leitmotive de la droite).

C'est la troisième fois que LR tente de torpiller le "devoir de vigilance". Comme le soulignent les Amis de la Terre, "la majorité sénatoriale, tout au long du processus législatif, a concentré tous ses efforts à défaire, par différentes stratégies, une loi dont le but est pourtant la défense de l'intérêt général, et qui est plébiscitée par une majorité de nos citoyennes et citoyens (http://bit.ly/sondage-csa-fcrse )". La proposition de loi est en effet "un premier pas capital pour responsabiliser les mutlinationales et mettre un terme à leur impunité. Elle s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France et participe aux dynamiques similaires observées ailleurs en Europe et à l'ONU". L'attitude du Sénat dans ces domaines est systématiquement négative : argument supplémentaire en faveur d'une VIe République sans sénateurs. Lecture définitive à l'Assemblée nationale le 21 février...

