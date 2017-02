Politique française : le malaise se généralise...

...des "partis de gouvernement" aux "populistes" :

► On ne voudrait pas être à la place de ceux qui clamaient : "Fillon sauvera la France". Ils doivent défendre un solitaire tortueux et maladroit.

► La moitié des chefs de son propre parti cherchent maintenant à se débarrasser de M. Fillon. Mais : 1. si le candidat de rechange est désigné par un conseil restreint, c'est la mort du système des primaires qu'on sacralisait trois mois plus tôt ; 2. la primaire était censée "relégitimer" la présidentielle : s'il est besoin de relégitimer une élection qui était le moteur de la Constitution, c'est que la Constitution pédale dans le vide ; si la seule relégitimation trouvée (les primaires) est déjà "caduque", comme dit le député Fenech, c'est que la Ve République est à bout.



► Autre et quadruple signe de décomposition institutionnelle : la visite ce matin de M. Hamon à M. Hollande... Symboliquement déchu (signe de décomposition n°1), le président (issu d'un parti contrairement à l'esprit de la Constitution : signe 2) se voit forcé, trois mois avant l'élection, de recevoir à l'Elysée (signe 3) le nouveau candidat de ce parti : celui qui a tout fait au Parlement contre la politique présidentielle (signe 4) !

► Il y a d'autres signes. La confusion des pouvoirs, par exemple : le rôle souverain des médias dans l'affaire Fillon. Ou l'extraordinaire célérité de la justice à trois mois de l'élection présidentielle. Ou l'irrésistible ascension de M. Macron, candidat du CAC 40... Etc.



► La République des "partis de gouvernement" part donc en morceaux. Mais les opposants "populistes" ne se portent pas bien non plus. Mis en difficulté sur le salaire de ses attachés euro-parlementaires, le FN crie au complot de l'Anti-France. Quant aux "populistes" conservateurs, les voilà furieux contre le peuple de droite - qui parle d'abandonner M. Fillon et ses pareils ! "Ils se sucrent mais ils veulent nous serrer la ceinture", pestaient des ménagères ce matin à la radio et à la télévision. Il y a des jours où le peuple déçoit les populistes.