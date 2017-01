Bétonnage du littoral : la droite LR passe à l'attaque

La côte française demain (vue par Les Républicains). Les députés examinent un texte "bétonnisé" par les sénateurs :

Votée à l'unanimité en 1986, la "loi littoral" limite les constructions nouvelles dans les communes riveraines de la mer et des grands lacs. C'est une loi aimée des citoyens : mais elle n'est pas aimée des bétonneurs... ni d'un certain nombre d'élus locaux.

Le vent étant à l'écolophobie chez les "bourgeois bourrins" de LR, ceux-ci tentent un coup de force à l'Assemblée et au Sénat : détourner une proposition de loi PS sur "l'adaptation des territoires littoraux aux changements climatiques" (la montée des océans qui ronge les côtes), et en faire une arme contre la préservation du littoral ! L'écologie ça commence à bien faire, disait le regretté Sarkozy.



L'opération a été préparée au Sénat en première lecture. Le 11 janvier, les amis de M. Retailleau (bien sûr) ont introduit dans la proposition de loi "la création de zones d'activités économiques nouvelles" : autrement dit, le sabordage de la loi littoral.

D'où protestations dans toute la France : une pétition "ne touchez pas à la loi littoral !" a recueilli 160 000 signatures en trois jours. L'initiateur de la pétition, Jean-Laurent Felizia, souligne l'indignité de la manoeuvre LR : "Je ne suis pas surpris, mais là c'est un comble, alors que l'on cherche justement à établir un cordon sanitaire face à l'érosion ! Ils jouent aux apprentis-sorciers face au changement climatique..." Aux députés qui réexaminent le texte en deuxième lecture, la Fédération des parcs naturels demande d'annuler les amendements du Sénat : ceux-ci donnent en effet "la possibilité d'urbaniser davantage le littoral, fragilisant ainsi les équilibres écologiques, socio-économiques et paysagers de ces espaces sous pression..." France Nature Environnement sonne l'alerte : "Si 91 % des Français plébiscitent la loi littoral, c'est qu'elle a su protéger au mieux les espaces naturels tout en organisant le regroupement des activités économiques et l'urbanisation. La responsabilité des élus est d'abord de protéger leurs populations face aux risques naturels et d'anticiper l'adaptation de leurs territoires aux changements climatiques. Certains amendements déposés sont totalement contraires à l'esprit de la proposition de loi, et doivent être retirés !"



Il y a même eu un juste dans la Sodome de droite : le sénateur LR Jérôme Bignon, ancien président de l'Agence des aires marines protégées, s'est "désolidarisé" de l'opération Retailleau.

Mais les députés LR raisonnent comme une bétonneuse. Ils appliquent la directive lancée en 2016 : être le parti des OGM, du gaz de schiste, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes etc. Saborder la loi littoral au profit du BTP se pare des grands mots libéraux : "briser un tabou", "revenir sur des contraintes", "moderniser l'obsolète" (disent par exemple les députés Chevrollier et Sermier)...



Et même si l'Assemblée supprime les ajouts sénatoriaux, ils seront rétablis au Sénat en deuxième lecture le 13 février. Ne doit-on pas en finir avec cet "insupportable frein à la Croissance" qu'est "la dictature verte" ? La voie n'est-elle pas montrée par Donald Trump, le Cher Leader de l'Occident ?