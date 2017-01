Délire trumpolâtre chez les ultra-cathos

Aux USA et en France, ils supplient le "cher président Trump" "d'enquêter" sur le conclave de 2013 ! C'est l'empereur Donald contre le pape (forcément Illuminati)... Démentiel mais authentique :

Couramment cité par les sites français ultracathos et identitaires, le mensuel The Remnant est une publication de leurs équivalents américains. Il déteste donc le pape François depuis les premiers jours de son pontificat. Griefs successifs, dans leur ordre d'apparition : sa critique du capitalisme libéral, sa volonté de réformer l'IOR et la Curie, et son entreprise d'aggiornamento pastoral pour améliorer le témoignage de l'Eglise. En novembre 2016, The Remnant annonçait l'Apocalypse pour punir le pape hérétique :

<< Le 20 novembre 2016, Jupiter (la planète Roi) entre dans le corps (sein) de la constellation de la Vierge (la Vierge). Jupiter, en raison de son mouvement rétrograde, passera les 9 prochains mois et demi dans le « sein » de la Vierge. Cette durée correspond à la période de gestation d’un bébé normal jusqu’en fin de terme. Après 9 mois et demi, Jupiter sort du sein de la Vierge. Dès la sortie de Jupiter (à la naissance), le 23 septembre, 2017, nous verrons la constellation de la Vierge avec le lever du soleil directement derrière elle (la Femme revêtue du Soleil). Aux pieds de la Vierge, se trouvera la lune. Et sur sa tête, une couronne de douze étoiles, formées par les habituelles neuf étoiles de la constellation du Lion, avec en outre les planètes Mercure, Vénus et Mars... Cela est un fait remarquable et, pour autant que je puisse le déterminer, c’est une série unique d’événements qui présente un degré surprenant de concordance avec la vision de l’Apocalypse 12... >>



L'Apocalypse n'étant pas venue, The Remnant se tourne vers le lieutenant de Dieu sur terre : à savoir Donald Trump. Le 20 janvier, il lui a écrit une lettre délirante, véritable compendium de fakes et de hoaxes que les sites français équivalents ont traduit en ces termes :

<< Cher Président Trump :

Le slogan de campagne « Make America Great Again » consonne avec des millions d’Américains moyens. Votre ténacité à repousser plusieurs des tendances récentes les plus nocives est une inspiration. Nous sommes tous impatients de constater un renversement continu des tendances collectivistes des dernières décennies.

Inverser les tendances collectives récentes exigera, par nécessité, un renversement de beaucoup des actions prises par l’administration précédente. Parmi ces actions, nous croyons qu’il y en a une qui reste masquée dans le secret. Plus précisément, nous avons des raisons de croire qu’un « changement de régime » du Vatican a été conçu par l’administration Obama.

Nous avons été alarmés de constater que, lors de la troisième année du premier mandat de l’administration Obama, votre ancienne adversaire, la Secrétaire d’État Hillary Clinton et d’autres fonctionnaires avec lesquels elle s’était associée, ont proposé une « révolution » catholique dans laquelle la chute finale de ce qui restait de l’Église catholique en Amérique serait réalisée. Environ un an après cette discussion par courrier électronique, qui n’a jamais été destinée à être rendue publique, nous constatons que le pape Benoît XVI a abdiqué dans des circonstances très inhabituelles et a été remplacé par un pape dont la mission apparente est de fournir une composante spirituelle à l’agenda idéologique radical de la gauche internationale. Le pontificat du pape François a ensuite remis en question sa propre légitimité en une multitude d’occasions.

Au cours de la campagne présidentielle de 2016, nous avons été étonnés de voir le pape François faire campagne contre vos politiques proposées concernant la sécurisation de nos frontières et allant même jusqu’à suggérer que vous n’êtes pas chrétien. Nous avons apprécié votre réponse prompte et pointue à cette accusation honteuse.

Nous restons perplexes par le comportement de ce pape chargé d’idéologie et dont la mission semble être de faire avancer les agendas séculaires de la gauche plutôt que de guider l’Église catholique dans sa mission sacrée. Ce n’est tout simplement pas le rôle approprié d’un pape d’être impliqué dans la politique à tel point qu’il est considéré comme le chef de la gauche internationale.

Alors que nous partageons votre objectif déclaré pour l’Amérique, nous pensons que le chemin vers la « grandeur » est que l’Amérique soit de nouveau « bonne », pour paraphraser Tocqueville. Nous comprenons qu’un bon caractère ne peut pas être forcé sur les gens, mais la possibilité de vivre nos vies en tant que bons catholiques a été rendue de plus en plus difficile par ce qui semble être une collusion entre un gouvernement américain hostile et un pape qui semble tenir autant d’animosité envers les disciples des enseignements catholiques pérennes qu’il semble en tenir pour vous-même.

Nous pensons qu’il est de la responsabilité des catholiques loyaux et informés des États-Unis de vous demander d’autoriser une enquête sur les questions suivantes :

– À quelle fin l’Agence de Sécurité Nationale a-t-elle surveillé le conclave qui a élu le pape François ?

– Quelles autres opérations secrètes ont été menées par des agents du gouvernement américain concernant la démission du pape Benoît XVI ou le conclave qui a élu le pape François ?

– Les agents du gouvernement américain ont-ils eu des contacts avec la mafia du cardinal Danneels ?

– Les transactions monétaires internationales avec le Vatican ont été suspendues au cours des derniers jours avant la démission du pape Benoît XVI. Y a-t-il eu des organismes gouvernementaux américains impliqués dans cela ?

– Pourquoi les transactions monétaires internationales ont-elles repris le 12 février 2013, le lendemain de la démission de Benoît XVI ? C’était pure coïncidence ?

– Quelles actions, le cas échéant, ont-elles été prises par John Podesta, Hillary Clinton et d’autres personnes liées à l’administration Obama qui ont participé à la discussion proposant la fomentation d’un « Printemps Catholique » ?

– Quel était le but et la nature de la rencontre secrète entre le Vice-Président Joseph Biden et le Pape Benoît XVI au Vatican vers le 3 juin 2011 ?

– Quels rôles ont joué George Soros et d’autres financiers internationaux qui résident actuellement sur le territoire des États-Unis ?

Nous croyons que l’existence même de ces questions sans réponse fournit des preuves suffisantes pour justifier cette demande d’enquête.

Si une telle enquête révélait que le gouvernement des États-Unis avait interféré de manière inappropriée dans les affaires de l’Église catholique, nous demandons en outre la publication de leurs résultats afin que les catholiques puissent demander les actions appropriées auprès des éléments de notre hiérarchie qui demeurent fidèles aux enseignements de l’Église catholique. [*]



Nous vous prions de comprendre que nous ne demandons pas une enquête sur l’Église catholique ; nous demandons simplement une enquête sur les activités récentes du gouvernement des États-Unis dont vous êtes maintenant le chef de la direction.

Merci encore et soyez assuré de nos prières les plus sincères.

Avec respect,

David L. Sonnier, LTC US ARMY (retraité)

Michael J. Matt, rédacteur en chef de The Remnant

Christopher A. Ferrara (President of The American Catholic Lawyers Association, Inc.)

Chris Jackson, Catholics4Trump.com

Elizabeth Yore, Esq., Founder of YoreChildren >>



De façon purement délirante, les ultras du Remnant et de trois cercles complotistes (ACLA, Catholics4Trump, Yore Children) sont donc persuadés : que le conclave a été dirigé par Hillary Clinton pour détruire le catholicisme ; qu'une rencontre entre le pape et un vice-président démocrate US est nécessairement un complot ; que Trump sera l'épée de l'Archange, etc. Toutes ces "questions sans réponse" étant en elles-mêmes "des preuves suffisantes", il n'y manque que la croyance aux Illuminati.



On avait vu le cardinal Burke pousser des dirigeants de l'Ordre de Malte à se dresser contre le pape ; voilà maintenant des supporters de Burke prosternés devant l'Ubu de la Maison Blanche. Le Morhedec va devoir écrire un tome 2.

[*] A quel cardinal font-ils allusion ? On se perd en conjectures.

