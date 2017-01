Pour Fillon, les expropriés de Notre-Dame-des-Landes sont l'équivalent des terroristes

Spectaculaire numéro de libéral-patriote (oxymore) à La Villette. François Fillon n'évite ni les contradictions ni les amalgames :

Il n'avait pas le choix. Attaqué sous la ligne de flottaison par le Canard enchaîné - et désormais sous le coup d'une enquête préliminaire pour soupçon d'emploi fictif de son épouse (comme attachée parlementaire) -, François Fillon risque de perdre l'image de vertu qui lui avait valu, en novembre, d'être choisi par les seniors de la bourgeoisie de droite. Il a donc mis à profit le meeting de La Villette (treize mille personnes cet après-midi) pour contre-attaquer. Ton viril, indignation sensible, parade de sentiments nobles sur l'air (eût-on dit autrefois) "du plus ardent amour de la Patrie", avec des morceaux de bravoure - dont celui, quasi-champignacien, qui s'est achevé sur ce cri : "Debout, toujours ! à genoux, jamais !" Déroulède a frémi dans sa tombe au cimetière de La Celle Saint-Cloud.

Passant en revue les thèmes contradictoires de la bonne grosse Droite (sous l'oeil désapprobateur de Lagarde et Juppé), Fillon a promis des choses ouvertement incompatibles jusque dans l'essentiel. Il faut en effet un certain culot pour s'exclamer : "la France ne tiendra son rang dans le monde que par une politique d'indépendance nationale : libre !" alors que l'on a promis, cinq minutes avant, "un gouvernement économique de l'Europe"... Même les militants de l'UNI ont dû sentir qu'il y avait du flou.



Mais l'orateur savait à qui il parlait. L'évocation du "chaos" survolte toujours la droite : les mêmes acclamations ont salué le cri de guerre contre les djihadistes, le couplet contre la délinquance, et le hallali - tout aussi violent - contre les défenseurs de Notre-Dame-des-Landes : comme si le troisième sujet avait le moindre rapport avec les deux précédents.



M. Fillon veut pendre haut et court paysans et zadistes (parce que nul n'a le droit de défendre le bocage contre vieux projet d'aéroport inutile). C'est clair, et ça plaît dans les meetings de la bonne grosse Droite. Mais ça a introduit dans le discours une incohérence supplémentaire. Fillon venait en effet de menacer de ses foudres "ceux" (Trump) qui remettraient en cause l'accord climatique de Paris ; cinq minutes après, il promet de traiter les défenseurs du bocage comme les terroristes et les mafieux. On reconnaît là l'idée de la chambre de commerce nantaise, mais elle vient dans un programme présidentiel comme un cheveu sur la soupe. La pollution atmosphérique par le trafic aérien contribue au changement climatique ; M. Fillon ne peut se poser à la fois en avionneur et en gardien des accords de Paris. A moins qu'il ne tienne à ce qu'on le compare à M. Valls...



Et contre qui l'éventuel président Fillon veut-il envoyer la troupe ? contre de terribles partageux ennemis de toute propriété ? Non : contre les dizaines de paysans expropriés pour construire l'aéroport. Ce sont eux, les citoyens de Notre-Dame-des-Landes... Or ils ont été expropriés par l'Etat le 18 janvier 2012, et, selon la loi, tout exproprié peut demander "la rétrocession de ses biens, terres agricoles, habitations et bâtiments d'élevage" si les travaux "irréversibles" n'ont pas débuté dans un délai de cinq ans après l'ordonnance d'expropriation. Ce qui est le cas à Notre-Dame-des-Landes ! Le 24 janvier 2017, les expropriés de janvier 2012 ont donc adressé leurs dossiers à l'Etat, qui va devoir leur rendre leurs biens. M. Fillon ne le savait pas ? C'est que le sénateur Retailleau ne le lui a pas dit.



Citons l'article de Guillaume de Prémare dans la revue Permanences de décembre 2016, après la primaire de la droite : «Le vainqueur de 2017 aura besoin de rassembler au-delà des sociologies traditionnelles de la droite. Il aura besoin d'agréger largement le peuple autour d'un projet commun. Ce ne sont pas deux Français de droite sur trois qu'il devra rassembler, mais plutôt deux Français sur trois. Le projet politique de Fillon rend, pour le moment, un tel objectif difficilement accessible. »

Prémare concluait : « Dans les années 1980, Giscard avait imaginé revenir aux affaires en rassemblant deux Français sur trois autour d'un projet centriste, libéral et européen. Une telle perspective n'est plus d'actualité. En revanche, l'effondrement idéologique de la Modernité laisse aujourd'hui peut-être la place à un projet qui rassembler deux Français sur trois. Les catholiques peuvent contribuer à faire émerger une telle dynamique en endossant un nouveau catholicisme social, dont la France a besoin pour refaire un peuple et une nation. »