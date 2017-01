Sur la technolâtrie

...et sa vraie cause, le capitalisme :

En écho à la note du 26/01 sur l'algorithme et l'emprise mégalomane des GAFA [1] dans la vie humaine, ce passage du dernier Michéa (Notre ennemi le capital, Climats) sur le projet transhumaniste :

<< Sans même prendre en compte les obstacles philosophiques (quel sens aurait, en effet, une humanité composée de milliards d'individus "immortels" ?) [...] et écologiques (où trouver, sur une planète finie, les matières premières indispensables à la production continuelle des prothèses biotechnologiques de la Silicon Valley ?), il serait également nécessaire de réfléchir au coût économique d'un tel projet. Or le système de santé français, qui est encore l'un des plus généreux du monde, peine déjà à couvrir un certain nombre de soins élémentaires... C'est même la raison pour laquelle la CIA, dans son rapport sur Le monde en 2030 (Equateurs, 2013), estimait que seuls 15 % de la population mondiale pourraient éventuellement tirer bénéfice, dans les décennies à venir, de quelques-unes de ces merveilleuses avancées médicales et technologiques siliconiennes. Estimation, de toute évidence, encore bien optimiste. Dans la réalité, il est beaucoup plus vraisemblable que de tels projets, à supposer qu'ils ne relèvent pas tous de la science-fiction, ne pourraient qu'être réservés à une mince "élite" (c'était d'ailleurs le thème des films d'Andrew Nichols, de Gattaca à Time out). Elite dont les critères resteraient alors à définir philosophiquement... >>

Voilà la clé du système : sa nature est économique. Voilà aussi pourquoi sont inadéquates les "critiques" sociétales qui ne placent pas au centre la question du système économique... Invoquer seulement "les valeurs" (ou "l'identité", ou "la culture") sans désigner ce qui les abolit, c'est de la naïveté ou de la roublardise. Naïf mais dangereux, le citoyen qui croit que ce qui lui déplaît vient d'autres citoyens (et que s'en prendre à eux suffirait à résoudre le problème)... Roublard, le commentateur conservateur qui s'en prend plutôt à des diableries [2] d'idées : cette démonomanie veut cacher le facteur économique et financier. Faut-il y voir une allégeance à "notre ennemi le Capital", comme dit Michéa ?



[*] "GAFA" : Google, Apple, Facebook, Amazon.

[2] "Dyable politique des situations compliquées" (dessin de Malraux) :