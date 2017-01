L'affaire Fillon / L'affaire Burke / Les débuts de Trump...

...le Débat de la semaine de Radio Notre-Dame : https://radionotredame.net/emissions/legranddebat/27-01-2...

Ce que j'ai dit à l'émission sur l'affaire Burke :

<< Selon Alain de Tonquédec (vice-président de l’association française des membres de l’Ordre de Malte), "l’Ordre est une victime collatérale de la relation difficile entre le pape et le cardinal Raymond Burke". En fait, c'était une mutinerie individuelle du cardinal Burke. Jusqu'en 2013, Burke était surtout connu pour sa cape rouge de huit mètres de long (vêtement que d'ailleurs on ne porte plus depuis l'époque de Pie XII). Après le conclave de 2013, Burke s'est posé en ennemi public du pape François. Le pape l'a donc écarté de la Curie. Burke ne l'a pas digéré. Envoyé dans un placard de luxe (représentant du Saint-Siège auprès de l'Ordre de Malte), il s'en est servi pour se venger : il a dressé contre le pape une fraction des dirigeants de l'ordre. Dont le grand maître Festing...

La manoeuvre culmine le 6 décembre : Festing, poussé par Burke, limoge son grand chancelier Albrecht von Boeselager. Motif allégué : Boeselager aurait laissé distribuer des préservatifs à des sidéens en Afrique. Motif réel : Boeselager est dans la ligne du pape. Et son frère vient d'être nommé à l'IOR – la banque du Vatican – dans le cadre du nettoyage au karcher voulu par le pape. Deux choses qui ne plaisent pas à Burke...

Apprenant le limogeage de Boeselager, le pape nomme alors une commission d'enquête (présidée par Mgr Tomasi, ancien observateur permanent du St-Siège à l'ONU). C'est le 28 décembre. Le 29, l'Ordre publie un communiqué (pas du tout dans son style habituel), pour déclarer "inacceptable" la commission d'enquête. Le 10 janvier, nouveau communiqué, encore plus agressif, taxant la commission d'enquête "d'insignifiance légale" et proclamant que l'Ordre "ne coopérerait pas". Le 17 janvier, le St-Siège confirme la commission d'enquête et dit à l'Ordre de coopérer.

Que se passe-t-il alors du côté de Festing ? Comprend-il que Burke l'a manipulé pour sa vengeance personnelle, au détriment de l'Ordre ? Une semaine après, en tout cas, il est chez le pape et il accepte de démissionner



Trois conclusions :

- Le pape a exercé des responsabilités en Argentine face à la dictature et aux terroristes ; il ne se laisse pas intimider par une cape en soie rouge de huit mètres de long.

- Ceux qui disent que "François c'est la pagaille", constatent que c'est Burke qui a mis la pagaille, et que François y a répondu par un acte d'autorité radical. On reconnaît le jésuite homme de gouvernement.

- Ceux qui croyaient que Burke incarnait une "résistance" (à quoi ?), voient qu'il ne s'agissait que de vengeance personnelle... >>



Le Nom de la Rose ? Non : le cardinal Burke.