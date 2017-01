Fin de cycle

Et la fracture oppose deux courants aussi artificiels l'un que l'autre :

► A-t-on assisté à une primaire hier ? Plutôt à une sorte de congrès, qui a constaté la fracture du parti en deux courants "irréconciliables" (comme disait Manuel Valls) ; parti dont l'identité se réduit aux questions "sociétales", depuis qu'il a renoncé à exister sur le terrain politico-économique face au système néolibéral mondial.

La fracture oppose deux courants aussi artificiels l'un que l'autre :

- le courant Valls (libéralisme enrobé d'autoritarisme creux), germe d'un futur "parti démocrate progressiste" ;

- le courant Hamon (résignation [*] socio-économique enrobée de verbiage), germe d'un futur "PS refondé".

On voit mal comment, dimanche prochain, Valls appellerait à voter Hamon ou vice-versa.

D'autre part, Valls et Hamon sont ringardisés par la concurrence extérieure. Le premier par Macron, candidat du CAC 40 ; le second par Mélenchon, candidat d'un "éco-socialisme" moins incohérent que les contorsions d'un ex-ministre (deux fois) de François Hollande.

Macron joue sur deux registres puissants chez les Français : la futilité new look et le côté rassurant. Il séduit une foule craintive.

Mélenchon joue sans le dire sur un populisme de gauche, symétrique du lepénisme. Les populistes séduisent des gens furieux.

Que se passera-t-il en avril ? Nul n'en sait rien.

Certains commentateurs pronostiquent une apothéose des furieux, qui porterait Le Pen et Mélenchon.

D'autres une domination des craintifs qui porterait Macron et Fillon : Macron si son micro-climat d'euphorie vide réussit à durer deux mois ; Fillon s'il se soustrait à l'emprise de M. de Castries, assurance - si j'ose dire - de défaite en avril.



► Ces gesticulations masquent le vrai problème : personne ne sait plus pourquoi vivre en société.

Le clientélisme communautariste n'apporte pas de réponse.

Ni le fantôme du "progressisme des Lumières".

Ni l'imposture d'extrême droite : les fainéants qui dupent les chômeurs ! (lire la cinglante interview du pape dans El Pais).

Les radios affirment que les gens ont "une envie de politique", ce qui se traduirait en français par : "virons les vieux et après on verra..." Que verra-t-on, si l'on ne sait pas où vouloir aller ?

__________

[*] La résignation s'exprime dans l'utopie du revenu universel. Vice de cette utopie : enfermer dans un ghetto d'assistés les êtres humains rejetés par "le système du déchet" (comme dit le pape). Logique du système : 1. dans l'immédiat, le "moins d'emplois" présenté comme condition du "retour de la croissance" ; 2. dans le futur, la "croissance sans emplois" grâce à la robotique. Le ghetto d'assistés serait alors de plus en plus peuplé.