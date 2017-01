Trump et les "Nasty Women" sont deux produits Twitter

Dans les cortèges Nasty Women d'hier, pas de slogans contre le côté "Goldman Sachs" de Trump. Une mobilisation politique sans contenu politique... Signée Twitter, comme l'élection de novembre :



Comme dit l'intellectuel conservateur britannique Roger Scruton, "dans l'ère Trump le style et le tempérament de la politique seront profondément influencés par Facebook et Twitter. On discutera peu de politiques publiques requérant une description de plus de 140 caractères ou privées d'une émoticône souriante ou d'un doigt d'honneur... L'idée que les décisions prises en notre nom le sont par des personnes qualifiées qui assument la pleine responsabilité de leurs erreurs pourrait bien être bientôt une chose du passé."

Ce qui s'applique à Trump s'applique aussi à la "mobilisation internationale anti-Trump" d'hier : ces "centaines de milliers de femmes motivées" qui se sont retrouvées "spontanément", toutes coiffées du même pussy hat - un bonnet rose à oreilles de chat, par allusion à la vieille phrase obscène de Trump sur les femmes. Cette mobilisation dans plusieurs pays porte partout le même nom : "Nasty Women" ("les sales bonnes femmes") : autre allusion à Trump, tirée cette fois du débat télévisé où il traita Mme Clinton de "nasty woman".

Mais dans ces rassemblements on aurait attendu des banderoles contre les orientations Goldman-Sachs-friendly de l'équipe Trump. On n'en a pas vu. En revanche, on a vu (à Washington, Los Angeles, Montréal, Londres, Paris, Berlin, Sydney...) des pancartes ainsi libellées : "My voice, my story, my body !".

"Ma voix", "mon histoire", "mon corps" ? quel rapport avec le politique ?

Tout est centré désormais sur le sexuel et le subjectif. Si l'on doit combattre le nouveau gouvernement américain, c'est pour une seule raison : il sera "anti-femmes et anti-LGBT"... Qu'est-ce qui permet de le prédire ? Rien. Mais la gauche occidentale s'est recroquevillée sur les questions de moeurs, après avoir déserté le politique et l'économique en se ralliant au néolibéralisme.

Le "grand mouvement anti-Trump" dont se gargarisent les médias n'est donc pas un mouvement de contestation politique : c'est un mouvement "d'émotions". La mobilisation s'est faite sur Twitter, comme le vote Trump s'était catalysé sur Twitter ; et le vote Trump non plus n'a pas été un vote "politique" mais, comme le note le conservateur Scruton, un vote d'humeurs et d'émotions : humeurs et émotions inverses - donc symétriques - de celles des bobos qui soutenaient Mme Clinton.



Les électeurs de Trump vont se rendre compte qu'ils ont été fucked, comme dirait leur héros. Le grandiose avènement du Populisme "pour le millénaire à venir" (sic) dissimulait le triomphe de Wall Street ; l'establishment financier restait gagnant quel que soit l'élu. Ces électeurs se rendront-ils compte que leurs émotions en 140 signes - sur lesquelles tweeting Donald a surfé - n'étaient qu'une réaction [*] aux émotions en 140 signes du camp d'en face : ces libéraux urbains qu'ils détestent ? Le "Great Again" des électeurs de l'Amérique profonde n'a pas plus de substance politique que l'arc-en-ciel coiffé d'un pussy hat.

Revenons au mouvement Nasty Women qui électrise nos chaînes d'info. Pour cerner sa nature et comprendre la dégénérescence finale des idéaux de gauche en sexomanie queer, prenez le dernier Michéa (Notre ennemi le capital, Climats) page 225 :

<< Si le prolétariat indigène ou la paysannerie locale en venaient à décevoir les espérances intellectuelles qui s'étaient portées sur eux, un autre groupe élu ne manquerait pas de prendre aussitôt la relève, qu'il s'agisse des immigrés, de la jeunesse, des femmes, du lumpenproletariat ou même, comme chez Judith Butler, des drag-queens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant d'intellectuels de gauche en concluent si allègrement, aujourd'hui, que "le peuple n'existe pas"... Entendons par là que seuls importent à leurs yeux la Théorie juste et ses gardiens autoproclamés. >>

Ou plus exactement, seul importe leur statut (leur job) de gardiens autoproclamés ; car la Théorie n'existe plus depuis longtemps, remplacée aujourd'hui par cette arnaque du capitalisme tardif : les social networks comme "forme supérieure du débat démocratique". "Join the Pussy Hats revolution !", proclame leur site : voilà le Che remplacé par Dorsey et Zuckerberg... Twitter et Facebook accouchent successivement de Trump et des Nasty Women : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes calculés par algorithme.

PS - Quant au discours d'investiture du 45e président des Etats-Unis, un seul mot le définit : abject.

[*] Même chose pour nos soi-disant "réacs" hexagonaux : ils sont "réactifs" et non "réactionnaires". Se définissant par rapport à leur adversaire conventionnel, ils en sont les marionnettes.