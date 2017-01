Le catholicisme "identitaire" est... une hérésie

Parution le 13 janvier Il est temps que ces choses soient débattues en Eglise :

Le christianisme "identitaire" est une hérésie. C'est ce que conclueront les lecteurs du livre qu'Erwan Le Morhedec (Koz) publie au Cerf, et qui sera en vente le 13 janvier. Il s'intitule (bravement) : Identitaire - Le mauvais génie du christianisme. Je dis "bravement" au sens fort : celui de la bravoure... Il en faut, en effet, face au dur lobby internet qui s'est installé - au nom du catholicisme - dans la bourgeoisie de droite depuis 2013, et qui la désinforme à jet continu sur la marche de l'Eglise ! Les ravages diffamatoires de ce lobby se constatent aisément : hier encore, un monsieur d'âge respectable m'assurait que l'Eglise "allait très mal" parce que "le pape la transformait en ONG" ; il avait lu ça sur ce qu'il prenait pour un site d'information catholique - mais qui distille jour après jour la désinformation. Cette personne n'avait, naturellement, lu ni l'encyclique ni les discours du pape.



D'où le livre de Le Morhedec, jeune avocat catholique qui marche, lui, avec l'Eglise. Il explique à La Vie pourquoi il s'est mobilisé :

<< Plus que l'émotion, chez certains, la crise migratoire a attisé une véritable panique identitaire, submergeant même l'angoisse déjà présente. Les voyages du pape à Lampedusa, ses supplications de commencer par pleurer les centaines d'hommes, femmes et enfants noyés au bord des côtes européennes bousculaient les Français et inquiétaient déjà les amateurs de la théorie du "grand remplacement" de Renaud Camus ou les adorateurs du Camp des saints de Jean Raspail, effrayés à l'idée que l'Europe se montre compatissante. Alors en ce mois de septembre 2015, l'arrivée massive de migrants a sonné la mobilisation. Les catholiques identitaires ont abandonné toute précaution, lâché leurs coups et acté leur divorce avec le pape François. En témoignent les propos de Robert Ménard, mais surtout nombre de posts Facebook, de billets et de tweets de la France identitaire. "J'étais étranger et tu m'as accueilli" est ignoré, balayé, récusé : le Christ ne pouvait vouloir dire cela, il y a nécessairement un contexte. Constater que des catholiques aient pu mêler leurs voix au torrent d'immondices qui s'est déversé en ligne, qu'ils aient pu consacrer toute leur énergie à écarter rageusement la compassion que de non-croyants étaient, eux, capables de démontrer m'a rempli d'une honte profonde, et d'une certaine douleur en y trouvant des proches. Voir des amis partager les billets fébriles de ces sites qui s'affichent catholiques – telle l'antichambre identitaire du Salon beige –, mais qui se sont employés à discréditer et salir le propre père de deux petits enfants noyés sur nos plages, à dénigrer ses motivations, le décrire comme un passeur, les voir encore publier depuis leurs profils en ligne – ornés du visage du Christ ou de l'icône de la Sainte Famille – les élucubrations funestes des plus virulents sites d'extrême droite affirmant, par principe, que le corps du petit Aylan aurait été déplacé m'a violemment confronté à la dérive d'un milieu catholique...

...Il y a fort à craindre que les chrétiens se trouvent rapidement confrontés au noyautage de leurs événements par des militants d'extrême droite qui, tout en rejetant les fondamentaux même du christianisme, s'emploient à enrôler les chrétiens dans leur idéologie identitaire et entendent s'ériger en défenseurs de la chrétienté contre l'islam, en lieu et place de chrétiens aux valeurs décidément trop timorées. Je refuse de me trouver demain contraint d'expliquer l'évidence, de me "désolidariser" de ce que tout chrétien sincère rejette pourtant fondamentalement, d'être obligé d'expliquer que le christianisme est "une religion de paix", que ces actes violents "n'ont rien à voir" avec la foi chrétienne et de réclamer que l'on ne fasse "pas d'amalgames". Un tel scénario paraît impossible ? Pour un chrétien, aujourd'hui, probablement, mais l'inculture religieuse médiatique et populaire de notre société aura tôt fait de nous y conduire. Nous devons être clairs maintenant pour ne pas devoir, demain, expliquer l'inconcevable. >>

Dans la mouvance qui prépare cet "inconcevable" : le livre d'un journaliste de Valeurs actuelles, ex-magazine devenu brûlot, qui paraît lui aussi le 13 janvier et qui s'intitule (venimeusement) : Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Salué avec enthousiasme par les sites - "cathos" ou non - du confusionnisme identitaire, voilà un document qui aurait pu figurer dans le livre de Le Morhedec : comme pièce à conviction.