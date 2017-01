François Fillon se déclare "gaulliste et chrétien"

Suspect d'intentions peu sociales depuis ses déclarations sur la santé, le candidat "libéral de droite" (Macron étant "libéral de gauche") tente de se refaire une virginité chez Emmaüs et à TF1 :

Ce qui lui a fait remporter la primaire de droite (dans l'aile droite senior de la bourgeoisie libérale), lui ferait perdre la présidentielle. Il l'a compris.

Mais comment estomper son propre programme, qui est un retour à 1986 et aux idéologues libéraux du XIXe siècle ? Il s'agit toujours de stigmatiser les chômeurs et de réduire les protections sociales (tout en boostant les intérêts de quelques-uns) - et cela au nom d'une urgence réputée objective et indiscutable : "réduire la dette publique".

Depuis quand vivons-nous sous l'empire de cette "urgence" ?

Depuis que "l'arrimage du financement de l'Etat aux taux de marché a indexé le projet et la puissance étatiques au bon vouloir de créanciers privés", souligne Benjamin Lemoine dans un livre remarquable [*]. C'est-à-dire depuis peu de temps, sous l'angle de l'histoire contemporaine.

Explication par l'économiste André Orléan (EHESS), membre de l'association des "économistes atterrés" : "La dette publique de la France telle que nous la connaissons aujourd'hui, à savoir sous la forme de titres négociables que souscrivent les marchés financiers internationaux, est le résultat d'une volonté délibérée, d'un choix politique !" De 1945 au début des années 1980, souligne-t-il, "la plus grande partie du financement public était obtenue via des mécanismes réglementaires" qui alimentaient "un flux permanent et automatique de ressources", l'emprunt ne jouant qu'un rôle périphérique. A partir de Giscard et Bérégovoy, la classe politique transforme l'Etat en "un emprunteur comme un autre" soumis aux marchés financiers. Lesquels vont fixer non seulement le taux de l'intérêt, mais quelle politique économique (donc sociale) doit être suivie "pour recueillir leur assentiment"... Le chemin de la financiarisation étant alors "grand ouvert", la droite et la gauche le parcourront à toute vitesse : elles élaboreront de concert "un nouveau récit économique, ce qu'il faut bien nommer une nouvelle orthodoxie, qui vient légitimer l'abaissement de l'Etat social".



C'est donc le sabordage de l'Etat par ses propres agents - pressés de faire carrière dans la finance privée - qui a permis le règne du capitalisme néolibéral. D'où le consensus de presque tous les partis pour des mesures anti-sociales : ce qui explique aujourd'hui la consanguinité des programmes de MM. Fillon, Macron et Valls.



L'électeur voit cette consanguinité. Si "there is no alternative" comme disait Mme Thatcher (qui parle la nuit à M. Fillon), alors - libéral pour libéral - autant prendre celui qui n'a pas derrière lui quarante ans de politique politicienne : d'où la popularité actuelle de M. Macron.

Ce danger vient de réveiller M. Fillon. Que faire pour retrouver une originalité - et ne plus faire figure de cire, face au trépidant Macron ? Courir chez les pauvres ! Ça surprendra... M. Fillon était donc hier dans un centre Emmaüs du 19e arrondissement de Paris. Il y a prononcé les formules nécessaires ("9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté", etc), et garanti que son programme "radical" allait remédier au chômage. M. Gattaz ne disait pas autre chose en 2014.

Puis M. Fillon est allé à TF1, où il a déclaré ceci : "Je suis gaulliste et chrétien, cela veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne, de la solidarité."



C'était parler pour ne rien dire : on peut respecter la solidarité, la dignité humaine et le respect de la personne sans être gaulliste ni chrétien.

Mais il y a pire. M. Fillon se trompe - et trompe son auditoire - en se disant "gaulliste". Cet adjectif ne veut plus rien dire depuis les années 1980 : M. Chirac ayant suivi l'axiome mitterrandien "la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir" (donc patrie = passé), la Ve République s'est dissoute implicitement en renonçant aux outils permettant d'agir : ce qui compléta le processus d'abdication au profit de la finance globale. Dissolution et abdication sont une déshumanisation du politique, en dépit de la déclaration de M. Fillon à TF1 ; on le lui aurait fait remarquer, s'il s'était trouvé des contradicteurs.

Quant à être "chrétien"... Nul n'a le droit de faire des suppositions sur le for interne de M. Fillon. Mais le pape aussi est chrétien : et ses appels socio-économiques ne vont pas dans le sens du programme de M. Fillon... C'est ce que je dirai tout à l'heure à LCI vers 16 h ou 16 h 15, si une autre actualité n'interfère pas.

[*] Benjamin Lemoine : L'ordre de la dette - enquête sur les infortunes de l'Etat et la prospérité du marché (La Découverte, 2016).

