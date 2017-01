Parler de "la famille" et de "la vie" sans comprendre que c'est un problème de système économique...

Avant : "Nous ferons tout pour protéger ta vie". Après : "Assisté ! trouve-toi un job !"... "Les incohérences de certains catholiques ultras en politique..." Extrait d'une note du blog d'Henri Hude (sur les contradictions internes du FN) :

http://www.henrihude.fr/approfondir/theme1/460-a-propos-de-marion-marechal-le-pen

<< Ils ont souci de la famille et de la vie, mais ils n’ont pas assez souci du travail, ni surtout conscience qu’il y a là un seul problème à deux dimensions : une de justice sociale / familiale et une de justice économique. Quand le pape le leur dit, ils pensent qu’ils savent mieux que lui ce que sont le catholicisme et la doctrine sociale de l’Eglise.

Ils voient peut-être que la famille est objectivement une valeur transpartisane, mais ils ne voient pas qu’en séparant les questions de famille et les questions économiques, ils réduisent la famille et la vie à des thèmes partisans, connotés d’une sensibilité de classe ou de caste.

Ils savent que catholique signifie universel, mais leur premier réflexe est toujours de fermer la France sur elle-même. Ils perdent ainsi la dimension évangélique du catholicisme et le transforment en pharisaïsme.

Ils croient en la puissance du Saint-Esprit, mais ils se sentent constamment menacés et pensent avant tout à exister en défense, à se protéger contre les dangers.

[...] Ils sont conservateurs, mais ils ne sont pas sociaux, ils ont peur du peuple et de la démocratie.

[...] Quand ils ont perdu la partie, ils se prennent pour des saints et des martyrs alors qu’ils ont simplement été mauvais... >>







