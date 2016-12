Amis connus ou inconnus, bonne et sainte année 2017

Icône de Jésus enfant "Le meilleur prélude à la nouvelle année" :

Lettre de Paul aux Galates (4, 4-7) :

<< Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant : "Abba !" Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu... >>

Commentaire de Hans Urs von Balthasar :

<< Paul parle de Marie comme de la femme par qui est né le Fils qui, par sa passion, nous a acquis la filiation divine. Mais, parce que nous sommes fils de Dieu, "Dieu a envoyé l'Esprit de son fils dans nos coeurs, et il crie vers le Père en l'appelant : 'Abba' !" Nous ne serions pas les enfants du Père, si nous n'avions pas l'esprit et les sentiments du Fils, et cet Esdprit nous fait crier de joie avec reconnaissance et même avec ardeur vers le Père : "Oui, tu es réellement notre Père !" Mais n'oublions pas alors que cet Esprit fut envoyé une première fois à la Mère, comme l'Esprit qui lui apportait le Fils - et qu'il est ainsi, en tant qu'Esprit du Fils, aussi Esprit du Père. Et N'oublions pas que la jubilation à ce sujet, jubilation qui ne cesse jamais à travers l'histoire de l'Eglise, retentit dans le Magnificat de la Mère. C'est une prière de louange qui jaillit entièrement de l'Esprit du Fils vers le Père, une prière à la fois personnelle et ecclésiale, qui englobe toute la reconnaissance depuis Abraham jusqu'à nos jours. C'est le meilleur prélude à la nouvelle année... >>

Et pour prendre le bon cap en 2017,

n'oublions pas non plus la suite du passage de la lettre aux Galates :

<< Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces dieux qui, en réalité, n’en sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu – ou plutôt que vous avez été connus par lui – comment pouvez-vous de nouveau vous tourner vers ces forces inconsistantes et misérables, dont vous voulez de nouveau être esclaves comme autrefois ? >>



"Jésus, le Christ, lumière intérieure

ne laisse pas nos ténèbres nous parler..."