'Laudato Si' ? Non : combattre pour une "Eglise virile" !

Tout est bon pour tourner le dos à la "révolution culturelle de l'Evangile" prônée par le pape. Y compris la fabrication d'un invraisemblable "catho-virilisme" à la testostérone :

1. Une étrange critique de l'Eglise

Dans Le Monde du 28/12, une page entière pour annoncer (sur six colonnes) : "Des catholiques veulent rendre à l'Eglise sa virilité". Étrange mot d'ordre... L'Eglise catholique étant hiérarchiquement dirigée par des hommes, comment serait-elle "dévirilisée" ? Il suffit de voir le blocage de la Curie, face au voeu réaliste du pape de confier aux femmes un plus grand rôle au Vatican... Lisez le livre de l'historienne Lucetta Scaraffia (directrice du supplément féminin de L'Osservatore Romano) : première à avoir fondé l'égalité spirituelle entre les deux sexes, l'Eglise ancienne fut le germe de l'émancipation féminine en Occident ; on devrait se souvenir du XIIe siècle où la sainte abbesse de Bingen houspillait le pape (avant d'être proclamée docteur de l'Eglise par Benoît XVI)... Mais l'Eglise moderne a très peu écouté les femmes. L'heure vient donc de rééquilibrer les choses : c'est le souhait de François, exprimé derechef lors du discours de Noël 2016 à la Curie - cf. notre blog du 23/12.



Dans ces conditions, on peut s'étonner que des cadres du catholicisme français (dont certains prêtres) semblent refusent l'évolution voulue par le pape, et accusent l'Eglise de mettre en danger la "virilité". Faut-il soupçonner les deux journalistes d'avoir faussé la perspective ? Non. Ce sont des professionnelles sérieuses : elles ont reproduit ce que leurs interlocuteurs leur ont dit.

Et certaines de ces déclarations sont bizarres... Les voici (en rouge, et je préfère ne pas reproduire les noms de leurs auteurs), accompagnées de mes brefs commentaires :

► L'organisateur de camps diocésains pour hommes (camps destinés, dit-il, à "décapsuler" les participants) : « Il s'agit de leur faire prendre conscience des désirs profonds de leur coeur d'homme, spécifiquement masculins, que sont l'aventure à vivre, le combat à mener et la belle à conquérir... »

[ Passons sur le kitsch rétro de "la belle à conquérir", façon Walt Disney 1950. Demandons-nous plutôt comment on en est venu à confondre formation chrétienne et psychothérapie de groupe. ]



► Un habitué de ces camps ("56 ans, père de six enfants dont cinq filles") : « Dans la religion chrétienne, on dit aux hommes : sois gentil, sois doux et tais-toi. Imite Jésus, c'est un gentil. Ta force, mets-la de côté. Or, si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas parce qu'il est faible. Au contraire, il y va parce qu'il est fort et courageux...»

[ Certes, Jésus est fort et courageux ! Mais d'où ce père de famille tire-t-il que "la religion chrétienne" soit mièvre ? Aucune autorité catholique n'a jamais enseigné ça. En revanche, dans les années 1970-1980, c'était le leitmotiv d'un courant christophobe de droite... qui reprend du poil de la bête depuis qu'il a infiltré les manifs de 2013. Est-ce lui qui donne un complexe d'infériorité virile à nos bons messieurs ? ]



► Un autre animateur de camps pour hommes (dans l'orbite d'une célèbre communauté ex-nouvelle) : « Aujourd'hui, beaucoup d'hommes suivent leurs femme à l'église et ils ne se sentent pas suffisamment rejoints comme homme par l'Eglise... »

[ Certes, les animateurs sont souvent des animatrices. Mais : 1. est-ce que ça empêche ces hommes de prier ? 2. pourquoi ces hommes ne se portent-ils pas volontaires dans la liturgie ? (On touche ici à quelque chose de profond... et de peu chrétien). ]



► L'organisateur du camp diocésain cité plus haut : « [Les hommes] n'ont pas besoin de discours gnangnan. L'Eglise doit faire un gros travail de conscientisation sur l'homme...»

[ Voilà donc une critique dirigée contre l'Eglise en elle-même, à partir de deux axiomes indémontrables : 1. L'Eglise aurait des "discours gnangnan" (croire ça c'est ignorer ce qui se dit réellement dans les paroisses) ; 2. il faudrait "conscientiser sur l'homme" (ce qui n'a aucun sens : à moins de considérer Thérèse d'Avila, Elizabeth de la Trinité ou Mère Teresa comme des fifilles encombrant Messieurs les lecteurs d'Eric Zemmour). ]

► Un pas de plus dans le consternant ! cette fois c'est un prêtre qui parle... Je cite : « L'Eglise met en valeur les vertus féminines. C'est une Eglise matrice, couveuse, plus maternelle que paternelle... »

[ Père ! Père ! vous savez pourtant que l'Eglise est qualifiée de Mère depuis l'époque des... Pères ("de l'Eglise") ! Et qu'avant d'être le titre d'une encyclique de saint Jean XXIII, l'expression Mater et Magistra ("Mère et enseignante") date au moins de saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, qui l'appliquait à l'Eglise de Rome ! ]

► Et le prêtre continue : « L'islam se développe sur ce manque de virilité. Il nous demande : "pourquoi n'êtes-vous pas plus forts ? Ils ne comprennent pas qu'on rentre la tête dans les épaules..."»

[ Voilà un salmigondis "à faire hennir les constellations", aurait dit Léon Bloy. A supposer que "l'islam" se développe sur un "manque de virilité", de quelle "virilité" parle M. l'abbé ? pas celle des catholiques croyants (c'est-à-dire pratiquants), ces 8% de la population nullement responsables de l'ordre en France. Et si c'est la virilité des forces de l'ordre qu'incrimine M. l'abbé, qu'il aille dire ça au RAID et au GIGN... Reste une troisième hypothèse qui ferait dresser les cheveux sur la tête et qu'on ne retiendra donc pas : M. l'abbé assimilerait la très christique réaction des évêques au martyre du P. Hamel, au fait de "rentrer la tête dans les épaules"... S'il voulait vraiment dire ça, les mots nous manqueraient pour lui répondre : il ne resterait qu'à éteindre les cierges au sol et à sortir en chantant le Dies irae. Mais il est clair qu'un homme d'Eglise n'a pas pu vouloir dire ça ; et de toute façon : Judex ergo cum sedébit / quidquid latet apparébit.



2. Le vrai problème, et l'art de tout biaiser



Comme tout dérapage, cette histoire de "virilité" avait un point de départ objectif (avant de quitter la route).

Le point de départ est la trop réelle confusion des identités sexuées dans la société occidentale actuelle : confusion qui entraîne des complications sans nombre dans le domaine de l'éducation familiale et de l'enseignement scolaire. Entraîne-t-elle aussi un malaise général dans l'identité masculine ? J'en doute, sauf chez les prédisposés (c'est un autre problème)...

Mais s'il y a confusion des sexes, le catholicisme n'y est strictement pour rien : en accuser l'Eglise est une imbécilité - ou une couillonnade, pour employer un terme propre à reconscientiser le mâle. C'est biaiser le problème. C'est le ramener aux sempiternels démêlés internes du milieu catho, aux reproches faits à M. le curé, etc, etc. Les organisateurs de ces camps et leurs prêtres, s'ils pensent vraiment ce qu'ils ont dit dans Le Monde, se rendent coupables - en tant que cadres de l'Eglise - d'une double faute envers "les hommes" :

a) cacher que la crise morale est un problème de société liée au système économique actuel ;

b) faire croire que c'est un problème d'Eglise... D'autant que selon Le Monde, ces messieurs s'en prennent à la liturgie "post-concile Vatican II", qui produirait une "féminisation de la vie en Eglise" à travers des "homélies asexuées" (???) et des "cantiques trop sucrés". Si ces formules sont authentiques, elles prouvent que ces messieurs participent rarement aux messes selon la forme ordinaire du rite romain, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les cantiques ! [**]



Le rôle de l'Eglise serait de montrer à l'homme la cause réelle de la confusion : mais ça mènerait à mettre en cause le système socio-économique actuel... et c'est peut-être bien ça que l'on veut éviter.



La confusion des sexes (rappelez-vous les débuts de "l'unisexe" dans la mode des années 1970) est un produit du système économique du dernier tiers du XXe siècle, dont l'aopthéose est accomplie depuis trois ans par l'adhésion des conseils d'administration des grandes multinationales au tableau d'honneur "Corporate LGBT".

Il n'est évidemment pas question de cet aspect des choses dans les camps dont nous parlions : sessions très Young Leaders, hébergées par des religieux de même tendance, et dont la bible est le livre du protestant John Eldredge Indomptable (titre originel : Wild at heart), "imprégné de culture américaine" selon son propre éditeur.

Le formatage des comportements individuels, la déstructuration générale par l'hyper-individualisme, sont la toile de fond du brouillage des identités sexuées. Ce brouillage a plusieurs utilités : outre la liquéfaction de la société (programmée par l'ultralibéralisme), il fabrique aussi de l'agitation de masse, comme on l'a vu autour de la loi Taubira et de ses séquelles ; agitation qui détourne l'attention du vrai problème : la mise en place d'une société inique, faite pour 1% de la population.



Ce que soulignait déjà Terry A. Kupers dans Le mouvement des hommes aux Etats-Unis: in Nouvelles approches des hommes et du masculin (Presses universitaires du Mirail, 2000) :



<< Quand les activistes des droits de l'homme affirment que les hommes sont désavantagés par les décisions des tribunaux en matière de garde d'enfants, de pension alimentaire, etc, ou que les actions positives donnent l'avantage aux femmes sur le marché du travail, ils ignorent délibérément les faits et rejettent la responsabilité de leur sentiment d'impuissance générale sur les femmes qui semblent, après une longue période de domination, s'exprimer et trouver une force collective. J'ai toujours envie de crier à ce segment inorganisé, de droite, du mouvement des hommes : "Ce n'est pas la faute des femmes, regardez plutôt du côté du fossé grandissant entre les riches et les pauvres si vous voulez expliquer votre sentiment d'insécurité et d'impuissance !" Mais rien à faire, leurs oreilles sont bouchées tandis qu'ils se répandent en diatribes suffisantes. Heureusement, ils sont peu, bien qu'ils gagnent une sympathie certaine parmi les hommes nostalgiques du "bon vieux temps", quand le patriarcat était supposé assurer aux hommes leur position légitime au pouvoir...>>

Dans la rhétorique viriliste on retrouve en pointillé les slogans du management ultralibéral : il n'est question que de "prise de risque" et de "responsabilité face à soi-même", chanson du pseudo-développement personnel au service d'une économie qui a de moins en moins besoin des gens. L'économie de l'idole Argent, comme dit le pape François...



3. Rien à voir avec l'appel du pape

D'où mon dernier point. De cette rhétorique viriliste se dégage une fâcheuse impression de défoulement, qu'on aurait du mal à justifier dans l'Evangile, et même de lassitude envers l'Evangile en lui-même, dont le message manque visiblement de poils aux yeux de ces messieurs. Mais il s'en dégage aussi, de la part non des campeurs mais des cadres de ces camps, une visible volonté de parler d'autre chose que de ce dont parle le pape.



François nous appelle à une "révolution culturelle courageuse", à une "écologie intégrale" qui englobe, bien sûr, l'épanouissement des personnes humaines selon leur identité, mais qui situe ce thème dans le destin de tout le créé, et qui appelle à protéger la création contre ce qui la menace : l'idole Argent et son système.

Parler de la condition de l'homme sans remonter à la cause de ses problèmes, c'est tourner le dos à ce que demande le pape. Fermer les yeux sur le système économique, alors que le pape nous demande de lui résister et de le transformer, c'est une désertion.

Je ne demande pas mieux que d'entendre les organisateurs de ces camps me révéler qu'une partie de la formation distribuée va dans le sens de ce que demande François.

A eux la parole.

ps - Nous accuseront-ils de "diviser les catholiques à la veille d'échéances électorales décisives" ? Mieux vaudrait trouver autre chose.

____________

[*] On peut faire des reproches au répertoire de chants actuellement en usage, sauf ceux-là. Ils ne sont ni "sucrés" quant à leurs mélodies (plutôt compliquées et syncopées au point d'être parfois inchantables) ; ni "sucrés" quant à leurs paroles (souvent d'une profondeur théologique et mystique que les cantiques d'autrefois ne connaissaient pas). Si l'on veut du "sucré", je suggère les enregistrements en usage chez les tradis : par exemple un certain "Rendez mon coeur", sur un air langoureux pour salon de thé 1900.