Revendre les cadeaux de Noël : une tendance révélatrice

Les plates-formes de vente en ligne auront revendu 3,5 millions de cadeaux de Noël d'ici la mi-janvier :

Selon les journaux, plus de 500 000 cadeaux de Noël ont été mis en vente (quelques clics de smartphone) dans les heures qui ont suivi le réveillon. Les plates-formes comme PriceMinister ou Le Bon Coin comptent sur 3,5 millions de cadeaux à revendre d'ici la mi-janvier. Le réflexe est désormais acquis : un cadeau - qu'il soit "de Noël" ou non - est un objet à revendre. Selon deux critères : ou bien le destinataire estime que le cadeau ne lui va pas et en fait une blessure narcissique - qu'il soigne en le revendant ; ou bien il ne voit dans un cadeau que sa valeur vénale, ce qui mène encore plus directement à l'acte de commerce. L'esprit marchand domine dans les deux cas.

C'est un sujet qui laisse froids les zélés défenseurs de nos-traditions-de-Noël. [*]

Pourtant c"est l'inverse de ces traditions.

Aux âges plus chrétiens on n'offrait pas de cadeaux dans les familles le 25 décembre : c'était la fête de la très humble nativité du Christ célébrée par l'ensemble de la population. Dans le nord et l'est de la France rurale, les enfants avaient eu de petits cadeaux mais le 6 décembre : à la fête populaire de la Saint-Nicolas. De leur côté, mais le 1er janvier, les familles riches offraient (seulement aux enfants) des "étrennes" : coutume païenne venue de la Rome antique.

C'est au XIXe siècle qu'on voit les cadeaux grossir, et se transférer du 6 décembre et du 1er janvier à... Noël : fête dont le sens même commence alors à déraper, la pauvreté de la crèche se voyant associée - de façon contradictoire - à une autocélébration coûteuse du noyau familial selon l'idéologie bourgeoise d'alors. Durant cette phase, on se soucie encore de justifications non-marchandes : "Il y a dans cet échange de cadeaux [à Noël] quelque chose qui est de l'ordre du don et qui est universel dans son principe : ils créent, maintiennent et consolident des liens ; ils constituent en quelque sorte une matrice du social" (estimait rétrospectivement l'anthropologue suisse Gérald Berthoud, cofondateur de la Revue du MAUSS). Mais les éléments du dérapage sont en place : face à l'invention du Père Noël par Coca-Cola au XXe siècle, des familles catholiques (croyant résister à la paganisation) se mettent à dire aux enfants que les cadeaux sont "apportés par le petit Jésus" : ce qui aggrave les choses plus radicalement, Jésus devenant l'auxiliaire de la consommation - et les objets devenant premiers dans l'esprit des enfants (et de leurs parents).

Le propre de l'idole Argent étant de tout déstabiliser, l'idéologie bourgeoise mute encore au dernier tiers du XXe siècle : tandis que l'individualisme disloque le noyau familial, l'esprit de la fête perd toute trace de christianisme. La Nativité n'est plus connue que des milieux chrétiens croyants ; chez les autres, le 25 décembre dégénère en "croyance au Père Noël" à l'usage des moins de 5 ans, tandis que - paradoxalement - des symboles païens hérités des cultes de la fertilité du néolithique (lumières, sapin etc) seront pris pour du christianisme par les musulmans...

Mais la force qui domine au XXIe siècle est la Marchandise. Devenu l'une des grandes saisons de l'année commerciale, "Noël" s'étend désormais du 10 novembre au 10 janvier et déploie sur nous le matraquage de la pub et des médias. "Joyeux Technoël", ont martelé les radios en 2016 pendant un mois entier, nuit et jour, pour vendre des tablettes et des smartphones... Et "les Français semblent, en termes de cadeaux, de plus en plus exigeants", constate Le Monde (25/12) : selon la Sofres, "39% estiment ainsi avoir reçu un cadeau indésirable en 2015, contre 22% en 2011". "La moitié ont donc déjà revendu un cadeau ou envisagent de le faire", selon OpinionWay.



En effet : si Noël n'est plus qu'une liturgie de la Croissance, les cadeaux de Noël ne sont plus qu'un élément du business général - et les mentalités individuelles cèdent à la pression. Vendre et acheter sont l'acte principal de la vie ? alors vendre quelque chose qu'on n'a pas acheté est un super-acte (wahou !) et s'en priver serait absurde ; on pianotera des pouces dès le retour du réveillon. C'est ainsi qu'on procure l'euphorie à eBay ou PriceMinister.

Pour mesurer quels progrès la société libérale fait accomplir aux mentalités, citons encore Le Monde :



<< Depuis le réveillon, sur PriceMinister, 40 % des annonces ont été publiées depuis un téléphone mobile ou une tablette."Avant la démocratisation des smartphones, c’était un peu fastidieux. Depuis trois ou quatre ans, avec l’application pour vendre d’eBay, en moins de trois minutes l’annonce est en ligne. C’est rapide, pourquoi attendre ?", commente Mme Guilany-Lyard d’eBay. "Les Français se disent que cela va soit faire plaisir à quelqu’un d’autre, soit ils vont utiliser ce petit gain pour corriger les erreurs, se faire plaisir. Ils ont moins de scrupules à revendre leurs cadeaux", indique par ailleurs Anne Quemin... Sans oublier les présents qui font carrément des flops, précise-t-elle. "Lingerie, chaussettes, pyjamas" et même "des jeux pour adultes comme des sex-toys". >>

Rideau.

____________

[*] occupés à sécuriser le périmètre autour des crèches "politiques" de MM. Wauquiez et Ménard, forcément menacées de profanation par les immigrés ?