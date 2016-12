Pourquoi les "identitaires" détestent le Magnificat

Sur LCI vers 15 h, ce vendredi, je participe à un débat sur les racines chrétiennes de la France. La question n'est pas ce qu'imagine la droite "identitaire" ! Noël est une occasion de comparer Luc 1 (l'évangile d'hier) à l'un des écrits les plus controversés du plus célèbre polémiste identitaire français :





LA VOIX DE L'ÉVANGILE



<< Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais." >>



(Luc 1, 46-56)

LA DÉFORMATION "IDENTITAIRE" DU CATHOLICISME



<< La chaîne d’idées que j’expose est très suffisamment païenne et chrétienne pour mériter le beau titre de catholique qui appartient à la religion dans laquelle nous sommes nés. Il n’est pas impossible que j’aie heurté, chemin faisant, quelques passages de la Bible, mais je sais à peine lesquels. D’intelligentes destinées ont fait que les peuples policés du sud de l’Europe n’ont guère connu ces turbulentes écritures orientales que tronquées, refondues, transposées par l’Église dans la merveille du Missel et de tout le Bréviaire ; ce fut un des honneurs philosophiques de l’Église, comme aussi d’avoir mis aux versets du Magnificat une musique qui en atténue le venin. Je me tiens à ce coutumier, n’ayant rien de plus cher, après les images d’Athènes, que les pompes rigoureuses du Moyen-Âge, la servitude de ses ordres religieux, ses chevaliers, ses belles confréries d’ouvriers et d’artistes si bien organisées contre les humeurs d’un chacun, pour le salut du monde et le règne de la beauté. Ces deux biens sont en grand péril depuis trois ou quatre cents ans, et voici qu’on invoque au secours du désordre le bizarre Jésus romantique et saint-simonien de mil huit cent quarante. Je connais peu ce personnage et je ne l’aime pas. Je ne connais d’autre Jésus que celui de notre tradition catholique, "le souverain Jupiter qui fut sur terre pour nous crucifié". Je ne quitterai pas ce cortège savant des Pères, des Conciles, des Papes et de tous les grands hommes de l’élite moderne pour me fier aux évangiles de quatre juifs obscurs... >>

(Charles Maurras, préface du Chemin de Paradis, 1894)

► Qui lit encore Maurras ? Aucun de nos journalistes. Pourtant ils emploient l'adjectif "maurrassien" depuis deux ou trois ans, dans leurs articles sur les catholiques et la droite actuelle, à cause d'un ex-conseiller de M. Sarkozy... C'est le buzz de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours : personne ne se demande si l'ours existe réellement.

Il existe. Mais pas comme l'imaginent les journalistes. Ils sont persuadés que plus on serait "catholique" ("pratiquant"), plus on regarderait du côté des idéologies "identitaires" : donc du côté de ce Maurras qu'on ne lit plus depuis longtemps, mais qui se cacherait sous le "réveil politique des catholiques".

Passons sur l'invraisemblance d'un "réveil catholique" qui consisterait à applaudir le château et les bonnes manières de M. Fillon - ou les affirmations hasardeuses de Mme Maréchal.

Mais disons que les journalistes ont à la fois raison et tort. Ils auraient tort de croire que les idées fixes de la droite identitaire viennent de la foi chrétienne. Ils ont raison (quoique sans avoir lu évidemment une seule ligne de Maurras), d'imaginer que le national-catholicisme de certains Français lui doit quelque chose.

Fût-ce par hasard et en toute méconnaissance de cause, que lui doit-il ? Cette idée sous-jacente que ce qui compte n'est pas l'Evangile mais un "catholicisme" de milieu, de coutumes (prises pour une Tradition), en référence à une "Eglise" autre que l'Eglise réelle.

C'est prendre l'Eglise pour "le temple des définitions du devoir" ou "l'Eglise de l'ordre", comme disait Maurras : une Eglise qu'il applaudissait d'avoir - croyait-il - "tronqué, refondu, transposé" (adultéré) les "turbulentes écritures orientales".

Mais ces "évangiles de quatre juifs obscurs", ce sont les témoignages de référence au nom desquels l'Eglise réelle - avec les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, François - appelle les chrétiens à vivre la miséricorde dans leur vie quotidienne.

Miséricorde dont Maurras, dans cette même préface, ne disait pas du bien : "Voyez les effets de l'absurde miséricorde que l'on a des autres et de soi. Sensibilité sans courage, échevelée à tout objet et décernant une valeur démesurée à la vie et à la personne de tous les hommes..."



Cette phrase fait partie de l'ultime édition du Chemin de Paradis, pourtant expurgée plusieurs fois depuis les années 1920. Pour ne pas effrayer les académiciens, Maurras coupa la phrase sur le "venin" du Magnificat ; mais il maintint tout le reste, y compris la phrase sur la miséricorde et celle-ci : "Les images, les croix, les scapulaires, les médailles, toutes divines amulettes dont elle [l'Eglise] sait endormir çà et là quelque nerf inquiet ou enchanter une personne endolorie..." On ne peut pas être plus dédaigneux envers la foi populaire ! Et comme Maurras - deux lignes plus haut - exprime son aversion envers une foi intellectuelle, force est d'admettre qu'il rejette toutes les formes de foi - et cela peu avant sa mort en 1952, dans cette édition de textes choisis sous le titre d'Oeuvres capitales.

En quoi ces passages très datés - le reste aussi a mal vieilli - concernent-ils le courant "identitaire" de 2016 ? En ceci : l'identitaire traite le catholicisme comme une simple composante de la "culture nationale" ("la France des cathédrales et des centrales nucléaires", disait Bruno Mégret), une sorte de culte domestique, un emblème ethnique à brandir d'autant plus que l'on veut creuser un abîme entre les "Français de souche" et certains de leurs compatriotes, Français "de papier" puisque musulmans.

Que des anti-chrétiens inconscients - voire conscients - se fassent brandisseurs de croix et installateurs de crèches (car "le Dieu d'amour fait peur aux musulmans"), c'est un outrage non seulement à la foi chrétienne, mais aux "racines chrétiennes de la France"... dont pourtant on se réclame à cor et à cris.

Les racines chrétiennes ne sont rien d'autre que la foi en la Personne du Christ, exprimée par les "quatre juifs obscurs" méprisés par Maurras. C'est l'Evangile, vécu avec son "absurde miséricorde", qui a converti les barbares (lisez la vie de saint Benoît) : sans cette alchimie de la grâce à l'aube de la future nation, il n'y aurait pas eu "la France des Bourbons, de Mesdames Marie / Jeanne d'Arc et Thérèse et Monsieur Saint Michel". Les identitaires ne comprennent rien à l'identité chrétienne. Ni à l'identité tout court, qui n'est pas une essence mais une vie quasi-organique aux surgeons imprévisibles.



La seule identité vitale pour un chrétien, c'est Jésus-Christ. Les autres identités sont dérivées de celle-là. "L'identité chrétienne de la France" fut un produit de la foi partagée - pour un temps - par presque tout le monde... Aujourd'hui cette foi est très minoritaire et l'heure est à l'évangélisation : c'est-à-dire au témoignage de notre foi personnelle dans le Seigneur, vivant et agissant par son Esprit à tout moment de l'histoire des hommes.

Politiquement (disent les évêques français [*]), nous devons "percevoir ce qui a construit et forgé notre pays",- mais nous devons "faire émerger les liens d'unité" au coeur de cette "diversité" qu'est devenue, qu'on le veuille ou non, la population de la France.

"Dans notre société, profondément redevable à l'égard de son histoire chrétienne pour des éléments fondamentaux de son héritage, la foi chrétienne coexiste avec une grande diversité de religions et d'attitudes spirituelles. Le danger serait d'oublier ce qui nous a construits, ou, à l'inverse, de rêver à un âge d'or imaginaire", soulignent les évêques.

Rêver à un âge d'or imaginaire est la posture des identitaires, qu'ils situent cet âge d'or (selon leurs chapelles respectives) sous Louis XIV, sous saint Louis, sous Vercingétorix, au Bronze ancien ou à Lascaux. Pour nous, aucun problème : nous savons comme catholiques que la Dramatique divine se déploie à travers les siècles en événements toujours inédits. Nous marchons donc avec notre Eglise, sans nostalgie ni restriction mentale : et nous allons fêter avec confiance l'événement de Bethléem tel qu'il nous est décrit par deux des "quatre juifs obscurs" - dont l'un, d'ailleurs, n'était peut-être pas juif. "Voici : je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple : il est né pour vous aujourd'hui un sauveur. C'est le messie d'Adonaï, dans la ville de David."

[*] Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (Bayard Cerf Mame).