Des chauffeurs insurgés demandent au gouvernement "d'exclure Uber du territoire français"

Enfin "l'ubérisation" est dénoncée pour ce qu'elle est, un culte qui sacrifie l'humain sur l'autel de "l'idole argent" :

Echec des négociations entre Uber et les chauffeurs. Ceux-ci réclamaient des conditions "décentes" de travail et de rémunération. Mardi, Uber-France a fait semblant d'admettre enfin la discussion ; puis, sur l'ordre de San Francisco, elle a : 1. maintenu sa décision de ponctionner encore plus les "tarifs de misère" des chauffeurs ; 2. traité par le mépris la démarche (timide) d'Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux Transports, qui suggérait de renoncer "temporairement" à faire passer la commission Uber de 20% à 25%. Indignés de n'être pas entendus, les chauffeurs appellent leurs collègues à se "déconnecter" d'Uber, et demandent à M. Cazeneuve de l'expulser de France.

La vraie logique d'Uber est déshumanisante. En 2016, Uber a perdu 3 milliards de dollars. En 2015 elle avait perdu 2 milliards. Une des raisons de ces pertes colossales tient dans les dépenses astronomiques d'Uber pour créer des... voitures sans conducteur ! D'où l'enthousiasme pro-Uber du futur ministre américain du Travail, l'anti-social Andrew Puzder ("les robots ne sont jamais malades")... La "croissance sans emplois" est le stade suprême du libéralisme : Uber ment aux pauvres presque autant que M. Trump.



Quant aux chantres de "l'ubérisation de l'économie", ce sont : ou des bredins (encore persuadés que déréguler fait le bien de tous), ou des filous, ou de grands bizarres.



Interviewée sur le conflit Uber, une dame étrange est apparu le 19 décembre au journal de LCI. Sourire de glace - style Clara Gaymard - et formules péremptoires ("mieux vaut travailler seize heures par jour que ne pas travailler du tout"), Mme Sergine Dupuy parlait sur un ton polaire et nerveux à la fois. Elle était interviewée en tant que "membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'ubérisation". Cet "observatoire" est en fait un groupe "d'entrepreneurs" (en trucs genre e-learning), supporters de l'ubérisation qu'ils présentent comme un processus excellent et inexorable de "disruption".

Qu'est-ce que la disruption ? Notre blog en a parlé souvent. Par exemple le 10/06/2015 :

<< Disruption est un nouveau mot-fétiche dans le français des leaders. C'est de l'américain, bien entendu : ça voulait seulement dire "perturbation" jusqu'à ce que les publicitaires s'en emparent, pour lui donner le sens de : "méthode consistant à renverser les conventions culturelles dominantes pour construire une communication originale". Puis les SiliconEconomics en on fait un abracadabra voulant dire : "ouvrir un processus de rupture donc forcément désirable". Aujourd'hui, "disruption", comme "storytelling" (et autres "éléments de langage"), fait partie du parler-pour-ne-rien-dire en vogue. C'est ainsi que l'idiome des politiques s'est dissous dans celui des forces dominantes : les mots ne sont pas innocents. >>



Ou le 12/06/2015 :

<< Grégoire Kopp est un jeune monsieur parisien qui se présente, sur son compte Twitter, comme un "disrupter". Si je vous en parle, c'est à cause de son dernier tweet posté il y a 21 heures (je respecte l'orthographe tendance) :

Grégoire Kopp ‏@_GRK21 h Très heureux de rejoindre @UberFR, société de technologie qui évolue ausi rapidement qu'elle fait bouger la société.

Greg nous le confirme donc : la société ne repose plus sur le vivre-ensemble mais sur la technologie. "Evoluer rapidement" est la solution imposée par l'algorithme global. Ça allait sans dire. Ça va encore mieux en le disant. Merci, Greg. Tu nous informes que tu "rejoins" (franglais globish pour : I have just joined) "Uber France". Le mot "France", chez Uber, ne désigne pas un pays mais une cible. Le réseau Uber s'implante en France – Marseille, Nantes, Strasbourg – dans une froide indifférence envers la loi française. Or d'où viens-tu, Grégoire ? Du gouvernement de la République française. Jusqu'à hier tu étais conseiller en communication du secrétaire d'Etat chargé des transports, Alain Vidalies. Aujourd'hui tu deviens directeur de la communication d'Uber France. >>



Revenons à Mme Dupuy. Qui est-ce ? Selon Google (bien sûr), Mme Dupuy est "founder & CEO at RedPill SAS". Qu'est-ce que RedPill ? Apparemment la branche hexagonale d'un réseau US. C'est surtout l'une des cellules du brave new world de la disruption : sa patronne le dit dans Les Echos (03/02/2016), il faut "oser l'auto-disruption" car c'est "la vision-clé de la transformation digitale".

Ne faut-il prendre le mot "vision" que dans son sens banal, celui du jargon d'agences ? Mme Dupuy, sur son compte Twitter le 28/12/2015, parle - à propos de start-up - d'un RedPill Project. Visitez le site anglophone du seul RedPill Project présent sur Google : c'est le vocabulaire ludique-foutraque du développement personnel, aux limites du vieux jargon New Age et du piège-à-chômeurs jeuniste. On y propose aux "young-minded people" un "radical community experiment" d'un mois : grâce à une "gamme d'outils et de méthodologies" (je traduis en français), les participants apprendront à "déployer leur potentiel" et à "aller au delà de leurs limites et blocages" par "la danse avec la structure et le chaos" ("dance with structure and chaos"). Le RedPill Project se présente comme un "playground" (terrain de jeux) enseignant le changement par la joie ("no change is sustainable without fun").

Le RedPill Project cite un certain Ouspenski : "C'est seulement quand nous réalisons que la vie ne mène nulle part qu'elle commence à prendre un sens". Qui est Ouspenski ? un défunt ésotériste qui propagea les "enseignements" du mage-escroc Gurdjieff, auteur des Récits de Belzébuth à son petit-fils (1950) ! Commentaire du RedPill Project - toujours en anglais - sous sa citation d'Ouspenski : "Nous voyons un dessein plus élevé au delà de notre experiment. Nous savons que la planète a besoin de l'énergie consciente qui nous permet de nous reconnecter à nos êtres profonds, si c'est pour guérir. Nous visons à élever la barre de conscience du ressenti, de la pensée et de l'action, pour être le changement que nous voulons voir..."

Gageons que ce RedPill Project anglophone n'est pas le même que celui dont parle le tweet de Mme Dupuy. Ce ne peut être qu'une homonymie : si l'arrière-plan philosophique de l'ubérisation était à chercher chez Ouspenski, c'est que Belzébuth embobinerait maintenant son petit-fils chômeur ! Comme aurait dit Gurdjieff lui-même, pareille hypothèse serait "totale merdité".