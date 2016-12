La vraie raison des guerres américaines

Révélations ravageuses de l'ex-agent John Nixon, analyste de la CIA qui interrogea Saddam Hussein après sa capture :

Debriefing the President : The Interrogation of Saddam Hussein... Ce livre qui sort aux Etats-Unis traumatise le public. Ce sont les révélations de John Nixon, qui fut chargé - lorsqu'il était agent de la CIA - d'interroger l'ancien patron de l'Irak avant son procès de pendaison.

Bien que ce pays et son régime aient été l'objet d'un espionnage incessant de la part de Washington, "toutes nos informations sur l'Irak étaient fausses", révèle l'ex-agent Nixon... Non seulement il n'y avait plus trace d'armes chimiques (ni d'usines nucléaires) en Irak depuis longtemps, non seulement Saddam n'avait rien à voir avec Al Qaida et le 11 septembre [*], mais l'intérêt mondial eût été de le laisser au pouvoir : "en dépit de la brutalité de son régime, seul un homme à poigne tel que lui pouvait tenir un Etat multi-ethnique comme l'Irak", confesse l'ancien de la CIA.

"Le maintien de Saddam Hussein à la tête de l'Irak aurait permis de conserver la stabilité, et sans doute endigué la progression du terrorisme islamiste au Moyen-Orient", explique John Nixon... Mais ce qu'il a compris reste visiblement nébuleux pour Washington : on l'a vu durant la campagne présidentielle, avec l'alignement de Mme Clinton (et l'archi-alignement de M. Trump) sur ceux des Israéliens aux yeux desquels il fallait hier détruire l'Irak et il faut aujourd'hui frapper l'Iran. Pourquoi Washington se prête-t-il à ce Kriegspiel ? La réponse tient sans doute au fait que les cibles sont, chaque fois, des Etats pétroliers.



M. Trump vient de nommer un boutefeu patenté comme ambassadeur des Etats-Unis en Israël. C'est l'indice d'un alignement sur la fraction belliciste de la classe politique israélienne. De quoi navrer ceux qui (comme moi-même) avaient imaginé qu'avec M. Trump la Troisième Guerre mondiale serait moins certaine qu'avec Mme Clinton...

En réalité la Troisième Guerre mondiale est déjà en cours, comme dit le pape : c'est une guerre pour les ressources naturelles de la planète.

[*] Saddam à John Nixon : "Qui est derrière le 11 septembre ? des Saoudiens. Et le leader ? un Egyptien. Pourquoi serais-je impliqué ?"