"Le dimanche de la pénombre"

C'est ainsi que Hans Urs von Balthasar appelle ce dernier dimanche de l'Avent, où les trois lectures montrent Marie, Jésus et la prophétie dans la "pénombre" de la très progressive révélation divine. Car "Dieu a le temps" :

Isaïe 7:10-14

Le Seigneur parla encore ainsi au roi Achaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. »

Achaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. »

Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel* il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon.»



Hans Urs von Balthasar

<< Martin Buber** a dit de la prophétie de la première lecture (Isaïe 7, 10-14) que c'était le texte le plus controversé de la Bible. Au roi Achaz un signe est offert par Dieu ; il le refuse, ne veut pas tenter Dieu. Isaïe le blâme pour ce refus, mais Dieu donne cependant par lui un signe... Qui est la jeune femme ou la vierge*** (le mot peut avoir les deux sens), qui est l'enfant qui doit s'appeler "Dieu avec nous" ? Est-ce une promesse de salut ou une annonce de malheur ? Ce n'est que dans la traduction [juive] grecque de l'Ancien Testament, bien avant le Christ, qu'on parle clairement de "la vierge", et maintenant on attend : le "Dieu avec nous" sera le Messie... Et ce fut seulement lorsque l'événement sans importance se fut produit à Nazareth, que le sens suprême de la prophétie s'éclaircit. Les évangiles - ultérieurement encore une fois - le découvrirent grâce à l'illumination de l'Esprit. Pour le dévoilement du sens de ses paroles aussi, Dieu a le temps. >>



______

* "De crème et de miel" : "Loin de constituer un menu de choix, ces termes indiquent au contraire des temps difficiles que l'enfant aura à vivre, avec les siens, au début de son existence. Ce menu de fortune est le résultat de la dévastation du pays mentionnée aux v. 21-25. Ce langage signifie que l'enfant vivra des temps d'humiliation (il est effectivement né en période d'occupation romaine)..." (Bible d'étude du Semeur).



** Martin Mordekhaï Buber (Vienne 1878 - Jérusalem 1965), philosophe austro-israélien.

*** "La jeune fille" ou "la vierge" ? "Le terme hébreu désigne la jeune fille non mariée (avec le sous-entendu qu'elle n'a pas eu de rapports sexuels). L'ancienne version grecque [Bible juive dite 'des Septante'], suivie par Matthieu 1,23, a traduit par un terme signifiant "vierge". A juste titre, la tradition chrétienne y a discerné l'annonce de la naissance virginale du Messie, Jésus." (Semeur, ibid.).