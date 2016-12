En 2017, "Laurent Wauquiez installera le conseil régional dans une crèche géante"

Laurent Wauquiez a encore frappé. Comme hier Robert Ménard et demain Marion Maréchal, ce regrettable "catholique pratiquant" transforme la crèche en arme politicienne :

Avec humour, Erwan le Morhedec (sur Facebook) prévoit qu'à la Noël 2017 M. Wauquiez "installera le conseil régional dans une crèche géante". C'est bien vu. La logique de M Wauquiez est démesurée : il instrumentalise sans frein.

Une crèche dans un édifice public, pourquoi pas : le Conseil d'Etat l'autorise dans un contexte culturel et patrimonial, ce qui est le cas dans cette région...

Mais une crèche pour se proclamer catholique alors qu'on multiplie par ailleurs les décisions et les déclarations tournant le dos aux positions de l'Eglise, c'est incongru. Voire obscène. Contrairement à ce que semblent croire M. Wauquiez, M. Ménard ou Mme Maréchal, le catholicisme ne se résume pas à la vie familiale et aux traditions bien de chez nous ; le catholicisme est une foi qui saisit tous les aspects de l'existence, y compris sociale, donc économique : et sur ce dernier plan (qui est grave), ce que dit l'Eglise n'a rien à voir avec les opinions libérales de M. Wauquiez, de M. Ménard et de Mme Maréchal. De même à propos du prochain à secourir.



Combien de temps durera l'imposture de ces "cathos de droite" qui se réclament "des traditions", voire de "la Tradition", tout en se faisant une religion à la carte - alors que tout est lié ?

Il est vrai que ce "tout est lié" est une phrase de Laudato Si', encyclique du pape François... Une encyclique "qui passe mal", m'affirmait l'un de ces étranges catholiques il y a quelques jours ; et un pape dont certains cathos de droite se demandent s'il est vraiment pape, depuis qu'il a refusé de porter les mocassins rouges de chez Gammarelli.

M. Wauquiez est "catholique pratiquant", nous affirmait une chaîne d'infos à 13 h 35. C'est peut-être vrai. Mais qu'est-ce qu'un catholicisme tournant le dos à ce que demande le pape, et se répandant en déclarations hostiles à la simple charité ? Le scandale, au sens théologique du terme, est "ce qui fait perdre la vraie foi". Jésus en parle chez saint Matthieu (18,6) : "Celui qui est une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou l'une de ces meules que tournent les ânes, et qu'il soit englouti en pleine mer." Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Lui.