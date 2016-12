Révolte des chauffeurs VTC contre Uber

...alors que les libéraux chantent "l'ubérisation de la croissance" :

Paris, jeudi matin - "Esclavage moderne", "Ubernaque sociale", "Uber vendeur de rêve", "Uber cauchemar des chauffeurs" : les chauffeurs de VTC massés à la porte Maillot manifestent en ce moment contre leur concurrent Uber, numéro 1 du marché. Parmi les manifestants, un grand nombre des propres chauffeurs d'Uber !

Que reprochent-ils à la plate-forme de réservation dérégulée ? Sa politique tarifaire "de misère", ses commissions excessives sur le prix des courses, son refus "humiliant" de négocier avec les chauffeurs, et le despotisme désincarné de ses méthodes : Uber "désactive" (déconnecte) froidement le chauffeur dès qu'il paraît mécontent...

"Je n'ai plus de vie de famille, de vie sociale, je ne fais que travailler et dormir", dit à Europe 1 un chauffeur Uber : "La semaine dernière, j'ai travaillé 82 heures pour 1200 euros, et là-dessus j'ai donné 374 euros à Uber... Après la location de la berline, les frais et l'essence il ne me reste plus rien."

Un autre témoigne : "On a tous été lésés par le rêve américain. C'était un mirage. Uber augmente continuellement la marge qu'il nous prend. Nous travaillons jour et nuit, il y a des accidents, certains d'entre nous dorment dans leur voiture pour ne pas quitter le terrain... Et quand nous voulons le dire à Uber, il n'y a personne pour nous entendre. C'est humiliant."



Beaucoup de ces chauffeurs sont des immigrés, la plupart étaient sans emploi : à leurs yeux, Uber était un moyen de sortir du chômage. D'où leur indignation devant la réalité du système.

Les syndicats leur conseillent de se déconnecter eux-mêmes des applications "pour montrer que les chauffeurs sont indispensables à l'exercice de l'activité des plate-formes". Mais les "plate-formes" n'en ont cure, le vivier des chômeurs étant censé fournir une armée de réserve de nouvelles dupes !

En attendant que l'automatisation générale assure définitivement la croissance-sans-emplois... Déjà "il n'y a personne pour nous entendre", disait le chauffeur à 7 h 30 ce matin, et ce sera de plus en plus comme ça. Pour tous ! Car "les robots, eux, ne revendiquent rien" comme dit le ministre du Travail de Mr Trump : phrase qui manifeste une "compréhension raisonnable des réalités économiques" - comme disent en France les partisans de la "rupture innovante". Le raisonnable et l'innovant, c'est de remplacer le salarié par l'automate et le DRH par l'algorithme ; l'économie néolibérale tend à n'avoir plus besoin des gens.



Lorsque les "esclaves modernes" d'Uber se tournent vers le gouvernement en l'adjurant de faire quelque chose, c'est un démenti au libéralisme selon lequel le moins d'Etat assure le plus de prospérité. Les libéraux rêvent de faire disparaître le droit social, ce "frottement" pénible qui ralentit la roue de la productivité financière. C'est pourquoi ils célébraient depuis un an "l'ubérisation de l'économie"... "Dans l'espace de travail Uber le droit n'existe pas", disent les chauffeurs en révolte : ils s'en plaignent, mais les théoriciens libéraux applaudissent.

L'Eglise catholique, au contraire, rappelle le rôle - irremplaçable en dernière instance - du pouvoir politique en matière de justice sociale : c'est son enseignement constant de François à Benoît XVI, à Jean-Paul II et à Paul VI, sans oublier le dominicain Lacordaire proclamant à Notre-Dame de Paris : "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère !". (Et c'est à peu près ce que crient les chauffeurs à la porte Maillot).

Il y a donc schizophrénie à se réclamer du catholicisme tout en prônant le libéralisme. Cette schizophrénie s'exprime dans les débats où l'on entend certains distinguer entre "l'idéal" (la pensée sociale de l'Eglise) et "la réalité" (censée justifier une dérégulation générale, par application de la théorie libérale)... Distinction inacceptable du point de vue de l'intelligence de la foi (François : "tout est lié") et de la loyauté envers l'Eglise ! Et distinction sans fondement, les libéraux étant bien incapables de prouver que leur théorie fournit "La Solution" - et que there is no alternative, comme dit la table tournante de M. Fillon.