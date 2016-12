Pour trahir ses électeurs les plus modestes, Mr Trump n'aura même pas attendu d'entrer en fonctions

La nomination d'Andrew Puzder [photo] comme ministre du Travail est un bras d'honneur aux salariés modestes et aux Américains pauvres, victimes de la crise et de l'inégalité galopante :

L'époque néolibérale est celle de l'accélération constante (la rapidación, comme dit le pape) : autrefois les élus attendaient quelques trimestres avant de faire le contraire de ce qu'ils avaient promis à l'électeur ; désormais ils n'attendent même plus d'être entrés en fonction. M. Trump ne sera investi que le 20 janvier. Dès le 8 décembre, il a nommé ministre du Travail le patron de chaînes de fast-food Andrew Puzder, connu de toute l'Amérique pour préférer les robots aux salariés.

Durant la campagne présidentielle, alors que Bernie Sanders prônait le relèvement des salaires horaires au-delà de 15 dollars et que même Hillary "WallStreet" Clinton proposait 12 dollars, M. Puzder était connu pour vouloir le bloquer à 9 dollars (8 euros). Et voilà que M. Trump - qui promettait monts et merveilles aux travailleurs pauvres - nomme M. Puzder ministre du Travail ! Cynisme total, si l'on se souvient que des millions d'électeurs américains avaient voté Trump dans l'espoir de voir relever le salaire minimum.

D'autant que le président élu explique : "Andy Puzder va soulager les PME du fardeau de règlements superflus", ce qui veut dire (en clair) l'abolition des quelques mesures sociales d'Obama : le droit de se faire payer des heures supplémentaires pour 4 millions de travailleurs, le droit aux jours de congé maladie pour les sous-traitants de l'administration fédérale, l'amélioration des conditions de travail, la réduction des discriminations salariales, etc.

Et toute la presse rappelle cette profession de foi de M. Puzder : "Les robots, eux, sont toujours polis. Ils n'interrompent pas le business. Ils ne prennent jamais de vacances. Ils ne sont jamais en retard. Ils ne sont pas victimes d'accidents. Et ils ne crient jamais à la discrimination d'âge, de sexe ou de race..."

Commentaire du maire de New York, Bill De Blasio (Le Monde, 10/12) : "Les salariés américains méritent une augmentation et des syndicats, pas un ministre du Travail qui pense qu'ils sont trop payés et veut les remplacer par des automates."

Commentaire du National Employment Law Project (défense des droits des salariés) : "M. Puzder s'oppose à l'augmentation du salaire minimum et menace de remplacer les salariés des restaurants par des machines. Il renie les lois qui protègent les salariés et les employeurs qui respectent ces lois !"

Du côté démocrate au Congrès, on qualifie cette nomination de "pire agression contre les salariés depuis plus d'une génération".



Que diront les "populistes" français ? Ils voulaient voir en M. Trump le pionnier de l'insurrection des humiliés et des offensés ; l'obscénité de la nomination Puzder a de quoi les faire réfléchir. Mais sans doute pas tous... Les plus atteints ont déjà laissé tomber le souci de justice socio-économique : l'idole Argent et ses crimes chiffrés, peu leur importe ! En fin de compte, ce qui les excite vraiment (ce qu'ils croient voir en M. Trump), c'est l'irrationnel : le culte obscur, la vieille chanson menteuse du Sang et du Sol. Ils s'engouffrent là-dedans au pas cadencé. Bernanos avait raison : cette droite est malsaine.

PS 1 - À la nomination d'un antisocial au Travail, on peut ajouter celles d'un ex de Goldman Sachs au Trésor, celle d'un banquier spécialiste des faillites au Commerce, celle d'un climatonégationniste à l'Environnement, etc. Sans compter la perspective d'un gigantesque conflit d'intérêts entre la future diplomatie américaine et les intérêts du groupe Trump : Turquie, Géorgie, Arabie saoudite, Dubaï, Taïwan, Corée du Sud... Comme dit un commentateur : "On dirait une version trash de House of Cards imaginée par Endemol".



PS 2 - Ne me faites pas dire que j'aurais préféré Hillary : entre la peste et le choléra il n'y a pas à choisir. Et je ne suis pas un électeur américain.

