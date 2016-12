"Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela ?"

Sur des intellectuels qui videraient volontiers la pensée sociale de l'Eglise de certains contenus (dérangeants en période électorale) :

La fièvre électorale monte dans les esprits. Chez un certain nombre de "cathos" elle prend une tournure particulière : ils nous invitent à ne pas "faire à dire à la doctrine sociale de l'Eglise ce qu'elle ne dit pas" - alors que, précisément, elle le dit. Et qu'elle appelle à le réaliser.



Quand on dit "doctrine sociale de l'Eglise", on parle du Magistère vivant dont le pape et les évêques sont porteurs. Or ils ne parlent pas pour ne rien dire. Le pape préconise sans relâche un changement radical du modèle économique et financier ; les évêques constatent la carence de la classe politique et l'urgence de repenser la vie en société (livret Retrouver le sens du politique). Le moins qu'on puisse faire est de les prendre au sérieux.

D'où le malaise que donnent certains articles récents, écrits sur le ton édifiant mais pour brouiller les cartes. Oui, le catholique doit "s'engager dans le concret" : c'est le propre de la démarche sociale de l'Eglise. Mais "s'engager dans le concret" ne consiste pas à zapper la DSE pour donner un blanc-seing au candidat X ou Y, alors qu'on sait d'avance les blessures sociales que provoquerait son programme.

Admettons que la politique électorale soit le domaine de l'approximatif. Admettons que l'on tienne à "faire un choix". "Aucun choix n'est pleinement satisfaisant", disent (non sans énervement) ceux des cathos qui viennent d'en faire un... C'est exact, mais ça devrait les retenir de s'énerver contre ceux qui critiquent ce choix : c'est en conscience que chacun décide, et nul ne doit agir contre sa propre conscience.

Ça devrait surtout dissuader plusieurs "docteurs en Israël", comme dit Jésus [*], d'utiliser leur science pour noyer le poisson. Bizarre est leur acharnement - depuis plusieurs années - à écrire qu'on ne doit pas opposer la pensée sociale de l'Eglise à tel ou tel aspect concret du système économique - et aux connivences du politique avec ce système. Selon eux, le véritable "engagement concret" serait de fermer les yeux sur ces aspects et ces connivences : ce serait d'ailleurs un devoir d'humilité (et de charité) envers le prochain qui ne pense pas comme nous, etc.

Un pas de plus et l'on nous dira qu'à prendre trop au sérieux Laudato Si', on risque l'enfer pour péché d'orgueil.

C'est vouloir disqualifier au nom de l'Evangile ceux dont la faute consiste à ne pas biaiser les paroles du pape. Quand François appelle à rompre concrètement avec les dogmes économiques du libéralisme (Evangelii gaudium), quand il appelle à créer concrètement des zones économiques libérées du casino spéculatif (discours de Santa-Cruz), quand il appelle à exercer concrètement sur les élites "une pression saine" (Laudato Si'), c'est à nous qu'il parle... Mais ces docteurs font comme si François ne parlait qu'aux oiseaux.

[*] "Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela ?" (Jean 3, 10).