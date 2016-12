Sous le plan Fillon, le sabordage de la Sécurité sociale

...prôné depuis vingt ans par les assureurs et le Medef :

Quand on connaît l'attachement de l'Eglise à la solidarité sociale, l'idée de voter Fillon se révèle "non cathocompatible". Sauf si le catho cesse d'être catho quand arrivent les élections ? Cette posture de phare à éclipse serait peu glorieuse. Mais le pire serait d'entendre ces éclipsés (ou éclipseurs) prétendre que leur obscurité est une lumière - et qu'on est plus fièrement catho quand on éteint le Magistère. Certains le disent pourtant.

En revanche d'autres sont lucides. Cherchant à s'informer, ils lisent autre chose que Valeurs actuelles. Mettant en pratique le précepte thomiste de "s'élever à l'indifférence des sources" (le vrai étant vrai d'où qu'il vienne), ils vont jusqu'à fréquenter des sites infréquentables : Mediapart, par exemple, où l'on hait les "cathos"... mais où la plupart des catholiques (ceux qui admettent que la réalité est la même pour tout le monde) peuvent trouver des analyses intéressantes.

Le 30 novembre, Mediapart (Laurent Mauduit) disséquait le plan Fillon-Castries sur la Sécurité sociale. Mauduit centre son analyse sur un fait : "le 'brainstorming' autour de ce projet, conduit par François Fillon et certains milieux patronaux qui sont proches de lui". Un brainstorming traduit, dans Les Echos du 25/11, par le "porte-parole santé" de M. Fillon, le Pr Stoppa-Lyonnet : il s'agit d'achever de confier au "marché" (assurances privées et mutuelles "devenues pour beaucoup des organismes financiers mutants", écrit Mauduit) la couverture des risques "légers". Notion floue, extensible, cette "légèreté" inclut des domaines lourds et chers.

Mesurons la gravité du projet, écrit Mauduit : "il s'agit bel et bien d'une privatisation, au moins partielle, de l'assurance maladie." D'autant que les tarifs médicaux cesseront d'être encadrés...



"Danger immense" pour des millions d'assurés sociaux des classes moyennes, mais "aubaine pour les assureurs privés" (constate l'article de Mediapart), le plan Fillon est une américanisation : régression inouïe pour les Français, mais prônée depuis longtemps par des grands patrons des assurances. Ainsi Claude Bébéar et son plan de "Sécurités sociales privées" (1990).... Denis Kessler et son mot d'ordre : "défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance" (Challenges, 4/10/2007)... Henri de Castries et l'Institut Montaigne (né d'Axa)...Or le programme Fillon en la matière trouve son origine dans une note de cet institut, lobby libéral présidé par M. de Castries, ex-PDG d'Axa, président des Bilderberg et alter ego de M. Fillon.

Concernant l'assurance maladie, la note Montaigne (mai 2010) préconise de socialiser les pertes (sur les insolvables maladies de longue durée) et de privatiser les profits (sur les "petits" risques, solvables). Mauduit rappelle que cette note - à laquelle ont pris part des assureurs - fut reprise et développée en décembre 2010 dans un rapport du Medef proposant d'abolir la logique de solidarité au profit d'un système de santé à deux vitesses : la couverture de la plupart des risques (évacués dans la catégorie "légers") serait objectivement réservée aux Français ayant les moyens de s'offrir des assurances privées. Les autres tomberaient dans une situation à l'américaine, formidable iniquité à laquelle l'administration Obama avait voulu remédier - mais avec une maladresse et des dérapages idéologiques qui ont gâché l'opération.



Notons au passage que le rapport du Medef propose - discrètement - que même les "ALD" (cancers et autres maladies de longue durée) ne soient plus couvertes que partiellement. Ceux qui ne pourront pas payer n'auront qu'à mourir, comme aux Etats-Unis. Une dérégulation de l'euthanasie - autre idée fixe des libéraux - sera là pour les y aider, même si le Medef a la décence [*] de n'en pas parler.

Si M. Fillon gagne, M. de Castries sera bien placé - selon la rumeur - pour devenir ministre de l'Economie. Reste néanmoins à remporter l'élection présidentielle : et ça, ce n'est pas garanti. Trois millions de bourgeois qui ont voté à la primaire peuvent-ils entraîner quarante autres millions de Français à partager la vision CSP+ de l'existence ?



____________

[*] Dire : la "common decency" ; ça fait réacs délurés ayant lu Orwell (mais bossant chez Beigbeder).