Un système post-politique qui se replie sur le "sociétal"

On fabrique - en urgence - un délit "d'entrave numérique à l'IVG"... Voir une entrave où il n'y en a pas, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et ça révèle ce qu'est devenu le système officiel :

Notre note précédente reproduit la lettre du président de la CEF à François Hollande. Mgr Pontier pose les problèmes concrets avec précision. Je n'y ajouterai que ceci :

En pleine décomposition du PS, Matignon et l'Elysée se faisant une quasi-guerre et le président de l'Assemblée nationale prêchant la mutinerie, le gouvernement ne trouve rien d'autre à faire que de pousser des députés à voter - en procédure accélérée - la création d'un délit exorbitant du droit commun : "l'entrave numérique à l'IVG".

Passons sur la définition de ce délit, qui ne tient pas debout puisque l'existence de sites "pro-vie" ne suffit pas à constituer une entrave. Voyons plutôt ce que veut dire cette procédure accélérée.

Elle n'est pas aussi absurde que le public pourrait le croire.

Il y a réellement urgence : non à propos des IVG (à moins qu'on ne souhaite augmenter leur nombre, stable depuis dix ans) ; mais à propos de la politique. Proclamer l'IVG en danger, c'est - aux yeux de la gauche de 2016 - en appeler à l'essentiel.



Pour comprendre ça, il faut voir où est tombée la classe politique. Plus elle abandonne ses responsabilités proprement "politiques", c'est-à-dire régaliennes [*], plus elle se replie sur le domaine des moeurs. Ce n'est pas son domaine légitime. Mais elle croit trouver ainsi une nouvelle justification à son existence. Dans ses nouveaux éléments de langage, les "valeurs de la République" ne parlent plus de la République (celle de Péguy ou même de Jaurès) : elles se confondent avec des "tendances sociétales".

Le terme "sociétal" ne désigne pas la société, mais l'idée qu'on s'en fait dans certains milieux : cf. les préconisations du think tank Terra Nova dans les années 2010, effort théorique qui allait mener le PS au naufrage en moins de dix ans.



C'est ainsi que l'IVG, encore vue comme un regrettable problème dans les années 1970 (loi Veil), est devenue "valeur de la République" (à partir de 2012), puis chiffre à booster (pour les libéraux type Valls-Macron), ou - à la marge - idéal d'avant-garde pour l'aile nihiliste de l'ultragauche.

C'est également ainsi que le mariage gay (loi de mai 2013) est devenu le phare, la référence suprême, le seul lien d'une gauche divisée sur tout ce qui n'est pas les moeurs... Mais ce marqueur des moeurs, la gauche le partage avec les multinationales transatlantiques - toutes inscrites au tableau d'honneur officiel des "entreprises LGBT" ! Elle ne se demande pas pourquoi ; ça la mènerait trop loin. N'avoir pour identité qu'une chose qui ne vous est pas propre, c'est de quoi terminer sur le divan si l'on y songe deux minutes.

Heureusement pour elle, cette gauche n'y songe pas. M. Jadot et ses amis (défenseurs de Notre-Dame-des-Landes) refusent de penser qu'en soutenant aussi le lobby LGBT ils sont aux côtés du groupe Vinci ; leur cécité-surdité à cet égard ne se compare en profondeur qu'à celle des cathos-libéraux envers Laudato Si'.

ps - Et la droite ? Reprenez ce qui précède et rejouez-le en mode mineur, sous-tonique.

_____________

[*] dont par exemple : le rôle de la banque centrale et l'émission de monnaie ; la souveraineté budgétaire et la gestion des finances ; l'indépendance militaire et diplomatique...