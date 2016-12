Fillon-Juppé : fausse clarté, vraie pénombre

François Fillon a marqué les points hier soir, mais... :

Le débat d'hier soir fut long et parfois lassant, comme si les deux rivaux postulaient à des ministères techniques et non au rôle de chef de l'Etat. D'où vient l'impression que M. Fillon l'emportait ? M. Juppé montrait son âge, M. Fillon était "l'homme plus jeune de dix ans". Injuste mais efficace. Pour le reste... Leur différence en politique étrangère n'intéressait qu'une petite minorité de Français ; leur étroite parenté socio-économique les rendait difficiles à départager. Mais M. Fillon semblait marquer les points parce qu'il donnait un sentiment de clarté et de résolution. Clarté vraie ? ou fausse ? Le thatchérisme vintage de M. Fillon est déphasé par rapport à l'évolution internationale. Et ce thatchérisme n'a rien à voir avec les préconisations de l'Eglise catholique, une Eglise prise en otage dans ce débat de parti où elle n'a que faire (contrairement à ce que croient les "électeurs catholiques" qui mettent rarement les pieds à la paroisse).

D'où vient que le bon bourgeois libéral-conservateur (oxymore) : 1. se fiche de ce que pense l'Eglise sur le plan socio-économique ; 2. croit que voter libéral c'est voter "catho" ? Du fait qu'ils ne sait pas, ou ne veut pas savoir, ce que l'Eglise catholique pense en matière économique et sociale. Profonde est l'indifférence intellectuelle du bon bourgeois ; atavique son peu d'intérêt envers ce que pense l'Eglise (sur tout sujet autre que la vie de famille).

Reste M. Fillon affirmant que le pape est "d'accord avec [lui]" dans la plupart des domaines où M. Juppé "[le] conteste" : donc - en première ligne - sur le socio-économique.

Cette affirmation ressemble à un bluff. Elle devrait faire réfléchir au moins une fraction des électeurs catholiques au point de les faire rester chez eux dimanche (on ne peut pas voter pour M. Juppé, qui fonctionne dans la pénombre du conformisme médiatique).

J'emprunte à notre ami ND cette dissection philosophique du bluff de François Fillon :

<< François Fillon a dit : « J’entendais Alain Juppé préférer le pape François à la Manif pour tous. Je ne suis pas sûr qu’il ait totalement écouté et lu le pape François parce que sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le Pape François dit la même chose que moi ».

François Fillon a, selon lui totalement lu et écouté le pape François. C’est bien ce qu’il dit, puisqu’il pense qu’Alain Juppé ne l’a peut-être pas fait. On comprend donc en contrepoint que lui-même l’a fait : il a totalement lu et écouté le pape François. Dans ce qu’il exprime il parle de sujets qu’Alain Juppé semble vouloir lui contester et sur lesquels « le pape François dit la même chose que [lui] ». Il ne parle pas pour autant des points qu’Alain Juppé ne lui conteste pas, et on ignore sur ces points, ce qu’ils sont, et ce qu’il en pense explicitement.

François Fillon se réclame de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher était libérale, se réclamait de Hayek et de Milton Friedman, économistes libéraux. Les libéraux croient en la « main invisible » du marché : l’égoïsme de chacun profite à tous et les désirs égoïstes des uns et des autres se coordonnent comme par enchantement en un lieu que l’on appelle le marché fixant ainsi un prix d’équilibre réputé être ce qu’il y a de plus juste et objectif ; en clair pour reprendre une formule chère aux libéraux : « les vices privés font les vertus publiques ». Rien de moins catholique. La main invisible est la pierre de touche du libéralisme avec le mythe du ruissellement. Le pape François a dit clairement que la main invisible du marché n’existe pas et relève d’une « conception magique du marché », et également que le ruissellement n’existe pas, dans l’exhortation apostolique Evangelii gaudium.

De cela François Fillon ne parle pas. On est cependant en droit, puisque François Fillon se réclame de Margaret Thatcher, de penser qu’il y a là un désaccord. Peut-être M. Fillon essaie-t-il d’entretenir le flou sur ce sujet pour attirer à lui un électorat chez qui le pape François est populaire, tout en faisant concrètement le contraire de ce que ce dernier pense.

Il existe ici deux possibilités :

- ou François Fillon a lu et écouté tout ce que pense le pape François,

- ou il ne l’a ni lu ni écouté. Dans ce dernier cas, il mentirait : c’est gênant pour ceux qui votent pour lui, et pour tous les Français s’il est élu.

En admettant qu’il l’ait lu et écouté, on se demandera alors s’il l’a compris.

S’il ne l’a pas compris, c’est inquiétant pour un futur président (comprendra-t-il les lois qu’il promulguera, la situation de la France ? etc…).

S’il l’a compris, arrive alors la question de savoir s’il est d’accord avec lui ou non, sur tous les points qu’évoque le pape François.

Je vais donc admettre deux propositions : une que je prête au pape François, issue de l’encyclique Laudato Si : « la main invisible du marché n’existe pas ». Et une de François Fillon : « la main invisible du marché existe » ; « existe » s’entend ici comme « est existant ».

On peut ainsi mener les raisonnements suivants :

- Aucune main invisible du marché n’existe (pape François)

- Or, quelque main invisible du marché existe (François Fillon)

- Donc, quelque chose qui existe n’existe pas (conclusion absurde).

Ce premier syllogisme peut se ramener à un syllogisme dit de première figure, plus parfait quant à la rigueur de la démonstration. Il nous faut pour cela convertir sa mineure, qui est « quelque main invisible du marché existe », en « quelque chose existante est la main invisible du marché ».

Ce qui nous donne le raisonnement suivant :

- Aucune main invisible du marché n’existe (pape François)

- Or, quelque chose existante est la main invisible du marché (François Fillon)

- Donc, quelque chose existante n’existe pas (conclusion absurde).

On pourrait multiplier à l’envie les syllogismes sur ce point, mais je m’arrête là.

Si François Fillon pense comme Madame Thatcher que la main invisible du marché existe, il est patent qu’il est en désaccord avec le pape François, comme en attestent les conclusions absurdes auxquelles on parvient.

Sauf peut-être, pour François Fillon, à refuser le principe du contradictoire que nous appris Aristote : une chose ne peut, en même temps et sous un même rapport, être et n’être pas ce qu’elle est.

Le philosophe Edmund Husserl, dit, de mémoire, dans ses Recherches logiques, en s’attelant à réfuter le psychologisme, qu’il se trouve peut-être que le principe de non-contradiction soit aboli chez les fous. François Fillon ne semble pas être délirant. Il doit donc être en désaccord avec le pape François.

Maintenant se pose une dernière question : ment-il lorsqu’il dit qu’il est en accord avec le pape François ?

Son propos est des plus flous. Il exprime combien lui est en accord avec le pape François, sur les points qu’Alain Juppé mentionne, contrairement à ce dernier. Pour ce qui est des autres points qu’il passe sous silence, on ne sait rien.

Il y a toutefois un indice : il dit avoir lu et écouté tout ce que dit le pape François. Sauf pour lui de ne l’avoir pas compris, il sait donc ce que pense le pape François, y compris sur la question de la main invisible du marché, et sur la théorie du ruissellement, etc . Or on l’a vu, il ne peut être qu’en désaccord avec le pape François sur ces points.

En suggérant avoir lu et écouté tout ce que dit le pape François, il affirme qu’il est en désaccord avec ce qu’en pense Alain Juppé, mais aussi il semble suggérer- c’est le point le plus important- qu’il est en accord avec tout le reste, il laisse penser qu’il est en accord avec le pape, y compris le fait que pape François pense que la main invisible n’existe pas, et que le ruissellement n’existe pas. Or on l’a vu, ce n’est pas le cas puisqu’il est dans la lignée de Thatcher.

Je ne connais pas le for interne de François Fillon, mais vu de l’extérieur, cela fait penser à un mensonge par omission, pour attirer l’électeur.

Le mensonge par omission est celui par lequel on sait devoir dire ou faire quelque chose, qu’on ne dit pas ou ne fait pas. Le pape François pense que la main invisible du marché n’existe pas, et François Fillon pense le contraire - mais passe, pour l’instant, ce point sous silence. Il serait bon qu’il clarifie sa position sur cette question.

Pour moi, à défaut de le faire, il commettrait un mensonge par omission, et tout simplement manipulerait ses électeurs ignorants sur ce point, leur dissimulant une vérité qu’il sait devoir leur dire pour obtenir d’eux quelque chose qu’il n’obtiendrait pas sans ce silence coupable et intéressé, à savoir leurs suffrages : ce serait bien du mensonge et de la manipulation.

Pour l’éviter, il devrait leur dire une vérité qui pourrait s’énoncer ainsi :

- Je ne suis pas d’accord avec le pape François, je suis libéral et je pense que la main invisible du marché existe, et que le ruissellement existe.

Pour un candidat catholique, on peut mieux faire.

Pour l’instant il est impossible de savoir avec certitude si François Fillon ment, tout juste peut-on conjecturer qu’il est possible qu’il mente, ou qu’il est possible qu’il ne mente pas. Le futur nous le dira. A défaut pour lui de nous éclairer sur ces zones d’ombre, il est certain que je ne voterai pas pour lui. Et s’il s’avère qu’il nous avoue penser que la main invisible du marché existe et que le ruissellement existe, je ne voterai pas pour lui. >>