"Catholicisme" et primaire : le cirque continue...

Sans que l'Eglise catholique réelle soit concernée, la référence "catho" est prise en otage par les politiciens et les médias :



Le catholicisme est "pris en otage" depuis quelques jours, constatait Louis Daufresne ce matin à Radio Notre-Dame. Cette prise d'otage est le fait de la droite, mais la gauche y contribue : "Au secours, Jésus revient", clame Libération. Qu'est-ce que Jésus vient faire dans cette galère ? Le journal ne le dit pas. Il serait bien en peine de le dire. Car ce n'est pas Jésus qui est en cause : c'est le label "catholique". Ou plus exactement : "catho", abréviation qui réduit la foi surnaturelle à un étiquetage sociologique.

La seule phrase exacte dans les six pages de Libération est celle-ci : "Fillon n'a pas eu à affirmer qu'il était catholique, il a bénéficié d'une présomption de compatibilité."

Compatibilité avec quoi ?

Pas avec la foi surnaturelle (puissance permanente de remise en cause), dont il n'en est pas question dans ce cirque.

Ni avec les positions sociétales de l'Eglise : dans le seul domaine excitant les ultras, celui des moeurs, M. Fillon certifie n'avoir rien fait pour remédier à l'IVG de masse - et n'avoir aucune intention d'abolir la loi Taubira. Ces prudences déclencheraient des fureurs si elles venaient d'un autre ; venant de M. Fillon, elles sont pardonnées.

On en déduit que la fillomania repose sur autre chose. M. Fillon est "compatible" avec une way of life, comme disent les conservateurs US : le mode de vie, les postures quotidiennes d'un certain milieu.

Les coutumes et mots de passe d'un milieu ne sauraient être pris pour les signes du christianisme catholique. Mais tout se passe comme si ! Par décision marketing des communicants du maire de Bordeaux, la religion catholique est traînée sur le devant de la scène à travers des questions sociétales. Croyant ainsi attirer des électeurs de gauche (dont il aura besoin dimanche), M. Juppé déguise M. Fillon en chef de file de la Réaction, identifiée à un certain milieu. Cette manoeuvre fait du bruit. Mais elle grince sur deux points :

1. elle est loin de déplaire à à une droite sociologique proche de ceux qui voyaient dans la Manif pour tous "le réveil de la France bien élevée", placebo qui est aujourd'hui la clé du vote Fillon. De quoi faire hurler si l'on songe aux vrais problèmes du monde...

2.. Libé affirme ce matin : "Encore un peu et ceux qui croient au ciel imposeront leur loi à ceux qui n"y croient pas". Mais ceux des catholiques qui "croient au ciel" [*] marchent avec leur Eglise, et cette Eglise (pape et évêques français) s'inquiète des conséquences humaines du libéralisme : conséquences prévisibles des projets de M. Juppé et plus encore de M. Fillon !

Quant à ceux qui prétendent faire marcher l'Eglise à leur propre pas, celui du "libéral-conservatisme", ils ne sont pas personae gratae à la maison Ste-Marthe. En janvier 2014, la soi-disant "lettre des catholiques de France" prétendant dicter au pape ce qu'il devait dire à M. Hollande, a fait le pire effet chez ce pape qui n'aime pas qu'on le manipule. Mgr Bergoglio a rejeté naguère l'arrogance de l'Argentine-bien-élevée ; le pape François n'admet pas celle de de la France-bien-élevée. Que celle-ci continue son cirque et la visite de François en France sera renvoyée aux calendes grecques ! Si ce pape vient un jour dans l'Hexagone, ce ne sera pas pour laisser les électeurs de M. Fillon faire écran entre lui et le reste des populations.

_____________

[*] Je dis "ceux qui", car il y a une nuance : selon les politologues, la grande majorité du pseudo "électorat catholique" ne pratique pas. Or l'eucharistie (pratique dominicale) est le coeur de la vie du croyant. Qu'est-ce qu'un catholique que l'eucharistie n'intéresse pas ? Sa piété ne s'adresse qu'à des "valeurs", c'est-à-dire aux coutumes et mots de passe d'un milieu sociologique : "Dans notre milieu on fait ceci mais pas cela", disait leur Mamie.