Ok
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« L'Ascension, la Pentecôte et les Français | Page d'accueil
Grand pardon de saint Yves 2026 - Grand-messe pontificale - En direct de Tréguier - YouTube
Merci au site Ar Gedour :
https://www.argedour.bzh/replay-revivez-le-grand-pardon-de-saint-yves-preside-par-le-cardinal-bustillo/
19:33 Publié dans Bretagne, Témoignage évangélique | Lien permanent